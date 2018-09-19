В ПАСЕ согласовали отмену санкций против РФ

Генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы Турбьерн Ягланд подготовил поправки в регламент Ассамблеи, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ПАСЕ. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает Европейская правда со ссылкой источники. По данным собеседников издания, о таком подходе договорились Россией, Берлином и несколькими другими западными столицами.

По данным издания, санкционный механизм планируют уничтожить не полностью, но осложнить его настолько, чтобы применить санкции в отношении России было крайне сложно.



Для этого планируется повысить до 2/3 количество голосов, необходимых для подтверждения санкций (сейчас достаточно половины голосов). К тому же процедура инициирования санкций будет изменена таким образом, что Россия сможет заблокировать само рассмотрение вопроса, если соберет достаточно много людей в зале - количество подписей, которые необходимо собрать для начала рассмотрения вопросы, не будет известно заранее.



При этом Россия в проекте резолюции вообще не упоминается, пишет ЕП.



Отмечается, что это решение принимается якобы как плановая реформа.



Также сообщается, что 9 октября ПАСЕ рассмотрит доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций. По итогам примут резолюцию и рекомендации комитета министров Совета Европы. Речь идет о внесении поправок в регламент, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.



Напомним, в 2014 и 2015 годах ПАСЕ ограничивала в правах российскую делегацию. В 2016 году Россия перестала участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов, избегая таким образом подтверждение санкций. Работа России во всех других органах Совета Европы продолжалась. С 2017 года Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

