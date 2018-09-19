Зрада: «сПАСЕния нет!»

Жуткое, чудовищное унижение «гидности» должно состояться буквально на днях. Кровь стынет в жилах. Арьева знаете? Который резко прибавил в весе, стал депутатом и заработал никнейм «Бройлер»? Депутат «БПП»? Короче, не важно. Его унизили. Ирину Геращенко тоже унизили. Всю украинскую делегацию в ПАСЕ, которая насчитывает немало голов, макнули в первосортное дерьмо. Долгие годы лучшие сыны и дочери нации отстаивали в Брюсселе позицию Украины. Они садили себе печень, поглощая пиво и мидий в немеряном количестве, срывали себе голос в перепалках с кремлевскими фейкометами.



Благодаря их героическим усилиям делегацию России с позором изгнали из Парламентской ассамблеи Совета Европы, лишили права голоса и покарали санкциями. Победа была бесспорной. Геращенко даже почувствовала небывалый прилив сил в районе копчика, а Вова Арьев раздулся больше обычного. Он и так немаленький, а тут от осознания собственного величия его вообще надуло со страшной силой. Потом начался ползучий реванш кремлевских наймитов. Сломался унитаз в здании ПАСЕ при непосредственном участии Арьева. Вместо того чтобы быстро починить сломанный предмет первой необходимости, технический персонал Парламентской ассамблеи стал жаловаться на нехватку средств и косо посматривать на членов делегации самой передовой нации в мире. Оказывается, Россия платила деньги за членство в ПАСЕ. Причем гораздо больше, чем Украина, которая на правах евроассоциации вообще перестала платить. Более того, по прошествии четырех лет европейцы стали понимать, какими дол…ебами на самом деле являются представители страны победившего евромайдана.



Будем справедливыми: понимание пришло не сразу. Однако оно действительно наступило, и руководство ПАСЕ стало искать способ как-то избавиться от постоянного петушиного крика Геращенко в стенах данного международного органа. Дефицит бюджета ПАСЕ рос, украинская делегация каждый год призывала усилить санкции против России и немедленно пойти «крестовым походом» на Кремль.



Какие, с…ка, перлы: «под маской возвращения к диалогу», «продвигать очень активно». Чувствуется стиль Ирины Геращенко, которая в последнее время явно нуждается в помощи опытного психолога с опытом работы в ветеринарной сфере не менее пяти лет. Что задумали «европейские предатели Украины»?

Если в октябре ПАСЕ примет «резолюцию прощения», то последует «жесткий демарш украинской делегации». Даже боюсь предположить, что они придумают. Это, безусловно, будет «мощный ответ». Возможно, даже последует попытка самосожжения с помощью неработающей зажигалки

Чтобы Путин оказался в полной международной изоляции, а европейцы уделяли внимание только украинцам, которые являются «будущим Европы». Две или три попытки руководства Парламентской ассамблеи вернуть делегацию РФ сталкивались с настоящей истерикой Геращенко и остальных членов. Они даже пытались блокировать заседание комитета ПАСЕ, на котором рассматривался вопрос возобновления российского членства. Но украинские делегаты так всех там достали, что их попросту выставили за дверь. Дедушка Сорос, без активного участия которого не обходится ни один шухер, выделил нашим патриотам денег на троллинг Кремля. Вопрос возвращения россиян вроде замяли, Ирина купила себе новую сумочку, и тут… Зрада зрадная. ПАСЕ собирается вонзить нож в спину нации, поскольку уже готов проект «резолюции прощения». Генсек Ассамблеи Турбйорн Ягланд согласовал с представителями РФ правки в регламент ПАСЕ, которые фактически возвращают представителей «страны-агрессора» в европейское лоно. Источники патриотов бьют тревогу и собираются паковать чемоданы: «подход, направленный на возвращение России, уже согласован с Берлином и другими европейскими столицами». Один из источников, судя по контенту, даже катается в истерике, периодически ударяясь головой о тупые предметы: «лобби, которое хочет простить РФ под маской «возвращения к диалогу», очень влиятельное, и поэтому решение будет продвигаться очень активно». Какие, с…ка, перлы: «под маской возвращения к диалогу», «продвигать очень активно». Чувствуется стиль Ирины Геращенко, которая в последнее время явно нуждается в помощи опытного психолога с опытом работы в ветеринарной сфере не менее пяти лет. Что задумали «европейские предатели Украины»?Фактически заблокировать действие «санкционного механизма» в отношении России. Как вы понимаете, я вынужден использовать выражения инсайдера-истерика. Целый «механизм» работает! Его смазывают в Вашингтоне, и он тикает, как часики. Но предлагается увеличить количество голосов, необходимых для подтверждения санкций до 2/3 от общего числа депутатов ПАСЕ. В настоящее время достаточно половины. Учитывая рост количества стран, которым Украина до одного места, причем исключительно заднего, собрать две трети голосов практически нереально.Более того, России предоставляется право заблокировать принятие решения путем простого сбора подписи депутатов. Сколько надо собрать автографов, непонятно, но члены украинской делегации абсолютно уверены в том, что россияне соберут. Они узнавали расценки из «надежных источников» и уже прикидывают, как можно освоить дополнительные денежные потоки. Доллар в Украине растет, членам «БПП» доплачивают мало, приходится крутиться, чтобы снискать на хлеб насущный.И, знаете, что самое страшное в «резолюции прощения»? Там вообще не упоминается Россия. «Они хотят это преподнести как плановую реформу ПАСЕ», – со слезами на глазах рассказывает источник, постоянно теребя… Не важно, что он там теребит. Положение настолько серьезное, что в Раде зарегистрирован проект постановления «в связи с ситуацией, которая сложилась в Парламентской ассамблее Совета Европы». Текст этого документа буквально пронизан анальной болью и тревогой за будущее европейского континента. Уже в пояснительной записке к проекту отмечается, что принятие этого документа «имеет важнейшее значение для противодействия намерениям Российской Федерации легитимизировать игнорирование обязанностей в рамках Совета Европы». Вы что-нибудь поняли? Я лично нет. Как внесение изменений в регламент ПАСЕ может «легитимизировать игнорирование норм»? Но, видимо, авторы проекта прекрасно знают, что пишут. Препараты… Кругом одни препараты.Теперь собственно текст: «предполагаемые изменения в регламент нанесут непоправимый вред ПАСЕ», «если российская делегация будет возвращена, это будет свидетельствовать о политической неспособности следовать собственным принципам и означать публичную демонстрацию отхода от ценностей и принципов Совета Европы». Вот это, на мой взгляд, особенно страшно – «публичная демонстрация отхода». Бывают еще непубличные демонстрации. Тоже, конечно, плохо, но не так зверски.Если в октябре ПАСЕ примет «резолюцию прощения», то последует «жесткий демарш украинской делегации». Даже боюсь предположить, что они придумают. Это, безусловно, будет «мощный ответ». Возможно, даже последует попытка самосожжения с помощью неработающей зажигалки.