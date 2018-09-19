Папа Римский назвал секс "даром Божьим" и осудил порнографию

По мнению Папы Римского Франциска, секс и сексуальность является даром Божьим, который дан человеку для любви и создания новой жизни. Об этом, как сообщает Vatican News, понтифик заявил на встрече с молодыми верующими из Франции.



"Сексуальность и секс - это дар Божий, а не табу. У него есть две цели - любовь и создание жизни. Настоящая любовь страстная. И страстная любовь между мужчиной и женщиной ведет к вечной жизни. Всегда. И ее (любовь) отдают и душой, и телом", - пояснил понтифик.



Он также призвал молодых людей оберегать свою сексуальность и готовиться к этой любви, которая будет частью их жизни. Кроме того, Франциск осудил порнографию как часть "индустрии лжи" и назвал ее "сексом, отделенным от любви". Папа согласился с тем, что человек по своей слабости и духовным недостаткам не всегда следует по "очень красивому пути", под которым подразумевается связь между мужчиной и женщиной.



Отметим, что католики с консервативными взглядами часто упрекают Папу Франциска в том, что тот слишком либерален в вопросе о разводах и повторных браках для католических священников, а его взгляды являются серьезной угрозой для католического понимания таинства брака и семейной жизни.

