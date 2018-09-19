В 2018 году фонд Госимущества получил от распродажи лишь 0,2% ожидаемых денег

В госбюджете на 2018 год поступления от приватизации запланированы на уровне 22 млрд гривен. Однако в результате от продажи госсобственности выручили лишь 50 млн грн, что составляет лишь 0,2% от запланированной суммы. Об этом пишет издание "Фокус".



Отмечается, что подобная ситуация с поступлениями в госбюджет от приватизации характерна не только для нынешнего года. В 2017 году планы по приватизации также оказались невыполненными.



Главная из причин, пишут журналисты, - отсутствие политической воли продать крупные госактивы. Как отмечает управляющий партнер ЮФ Agreca Андрей Подгайный, нынешнее руководство Фонда воспринимает приватизацию "по старинке" и носит бумаги из кабинета в кабинет, как 5–10 лет назад. Он также считает, что пришло время кардинально реформировать ФГИ. Да и в целом опрошенные "Фокусом" эксперты оценивают фигуру нынешнего руководителя ФГИ Виталия Трубарова скорее как случайную, техническую и имеющую ограниченные возможности влияния на ситуацию.



Подтверждает мнения экспертов и отчёт Счетной палаты "О результатах анализа отчета Фонда госимущества Украины за 2017 год".



"Допустим, продать индустриальные гиганты Фонд не мог из-за саботажа "верхов". Но приватизировать ряд более мелких, политически "нейтральных" объектов, было реально. Однако этого не произошло. Как следует из вышеупомянутого отчета Счетной палаты, ФГИ в 2017 году готовил к продаже девять госпредприятий. Шесть из них (Киевпассервис, Криворожская и Северодонецкая ТЭЦ, Устьдунайводшлях, Укрэкоресурсы и Черноморское морское пароходство) попали в этот список еще в 2016-м. В 2017 году дополнительно приняли решение о приватизации винницкого завода "Кристалл", заводов "Радиореле" и "Электронмаш". Ни одно из этих предприятий до сих пор не продали", - пишет издание.



Много вопросов к руководству Фонда у Счетной палаты возникло и касательно качества управления госактивами. Как следует из отчета, в 2017-м Фонд обеспечил участие представителей государства в проведении собрания акционеров 66 хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть государственная доля. Однако по состоянию на начало 2018-го в управлении Фонда находилось 213 компаний с долей государственного капитала от 25%. То есть по 2/3 активов Фонд не справился с функцией по контролю над управлением. А финансовые планы ФГИ утвердил лишь для 74% находящихся в его ведении предприятий.

