В ООН сообщили об увеличении числа нападений на работников СМИ на Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала увеличение количества нападений на работников СМИ в мае-августе 2018 года, сообщается в докладе миссии, обнародованном в среду.



В понедельник участники протестной акции у здания Генпрокуратуры Украины напали на журналистку телеканала NewsOne. Глава Национального союза журналистов страны Сергей Томиленко связал нападение с призывами политиков бойкотировать канал. Полиция возбудила дело по факту нападения.



"В течение рассматриваемого периода (с 16 мая по 15 августа 2018 года. – Прим. ред.) УВКПЧ (Управление верховного комиссара ООН по правам человека. – Прим. ред.) задокументировало увеличение количества физических нападений на работников средств массовой информации и других демотивирующих инцидентов, которые препятствовали их законной профессиональной деятельности", — говорится в докладе.



При этом отмечается, что наблюдатели зафиксировали 30 случаев, когда имели место нарушения свободы слова и свободы СМИ. Речь идет как о физических нападениях с применением насилия (в том числе один со смертельным исходом) на работников СМИ и гражданских активистов, так и об их унижении или запугивании. Наблюдатели также указывают на то, что расследования убийств журналистов на Украине сильно затягиваются.



На минувшей неделе Национальный союз журналистов Украины потребовал от правоохранителей публичного отчета по делам об убийствах украинских журналистов.



Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua " Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.



По информации украинских СМИ, с начала 2014 года на Украине погибли около 20 журналистов. Среди них Олесь Бузина, который писал и для сайта ria.ru, он был застрелен у своего дома в Киеве. Журналиста газеты Sportanalytic Игоря Костенко застрелили в ходе протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в столице Украины. Репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий был жестоко избит и застрелен группой лиц в центре Киева. Нераскрытым уже два года остается убийство журналиста Павла Шеремета, которого 20 июля 2016 года подорвали в собственном автомобиле в центре Киева. Кроме того, в ходе освещения боевых действий в Донбассе погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, фотокорреспондент газеты "Сегодня" Сергей Николаев, а также оператор Первого канала Анатолий Клян и журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин.

