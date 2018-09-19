Парубий подписал закон об увеличении количества членов ЦИК и направил его Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в ст.6 закона о Центральной избирательной комиссии, который увеличивает количественный состав комиссии с 15 до 17 членов.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", спикер подписал документ в сессионном зале перед закрытием пленарного заседания в среду добавив, что передаст его на подпись президенту Украины. К тому времени в зале осталось менее 100 народных депутатов.



Перед этим Верховная Рада не поддержала проекты постановлений, которыми ряд парламентариев предлагал отменить результаты голосования за закон 18 сентября.



Спикер выразил уверенность, что в четверг парламент обновит состав ЦИК.



Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Закон вступит в силу со дня публикации.

