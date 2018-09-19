Винницкий судья заявил, как от него из АП потребовали расправы над обвиняемым

Судья Винницкого городского суда Ярослав Иванченко заявил, что на него оказывал давление человек с удостоверением сотрудника Администрации президента. Сообщение о вмешательстве в деятельность судьи обнародовано на сайте Высшего совета правосудия.



"В зал судебного заседания, в перерыве между судебными слушаниями, зашел неизвестный мне гражданин... предъявив при этом удостоверение сотрудника Администрации президента", – говорится в заявлении, где уточняется, что инцидент произошел 12 сентября.



Иванченко рассказал, что на этот день было назначено заседание по уголовному делу, которое он рассматривает. По словам судьи, "посетитель" сообщил, что в АП "знают об указанном деле, там все согласовано, а обвиняемым по указанному делу следует назначить самое суровое наказание".



"Услышав указанное, я сразу прекратил общение с указанным гражданином и попросил его немедленно покинуть помещение, что последний и сделал, высказывая угрозы в мой адрес", – утверждает судья.



Он также направил правоохранителям копию записи камеры, которая зафиксировала описанные им события.



Иванченко называет имя, которым представился человек, однако в обнародованном заявлении оно скрыто, как и номер дела и имена обвиняемых.



По днным "Украинской правды", 12 сентября этот судья провел подготовительное заседание по обвинению трех работников Держаудита. Инкриминируемые им статьи и дата открытия производства совпадает с той, которую указывает Иванченко.



По версии следствия, начальник управления Северного офиса Держаудитслужбы в Винницкой области Елена Вахновская вместе со своим коллегой Максимом Сахнюком подкупили начальника управления внутреннего аудита Татьяну Демиденко.



Для этого они организовали незаконный сбор денежных средств от подчиненных для обеспечения питания, проживания, досуга Демиденко.



В конце концов, ей дали взятку в 10 тысяч за непроведение проверки внутреннего аудита и неотражение нарушений.



Чиновникам грозит от 4 до 10 лет лишения свободы, конфискация имущества, до 3 лет лишения права занимать определенные должности.



Первое заседание по делу назначено на 21 сентября.

