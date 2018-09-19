Суд арестовал имущество Омеляна

Соломенский районный суд г.Киева принял решение об аресте имущества министерства инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении, сообщила интернет-изданию "Украинская правда" пресс-секретарь суда Яна Квитченко.



По информации издания, в суд поступило два ходатайства касательно ареста имущества министра, одно из которых было удовлетворено полностью, а второе – частично.



Вместе с тем Я.Квитченко не сообщила детали ходатайств, поскольку, по ее словам, не присутствовала на заседании



Глава Министерства инфраструктуры В.Омелян в комментарии интернет-изданию "Украинская правда" сообщил, что также еще не знает подробностей ареста своего имущества, поскольку узнал об этом из новостей.



Позже пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Марина Томко на своей странице в соцсети Фейсбук написала, что о согласно неподтвержденной информации, закрытым решением суда арестовано имущество В.Омеляна: квартира (60 кв.м.) и машина брата министра.



"В собственности В.Омеляна остались не арестованными галстуки, носки и с несколько сотен книг", - добавила она.



Как сообщалось, 13 сентября пресс-служба НАБУ проинформировала, что В.Омелян уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам В.Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.



Вечером в тот же день на пресс-конференции в Киеве В.Омелян заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Кроме того, он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа. Министр также заявил о намерении защищать свое имя, честь и достоинство в суде.



14 сентября Соломенский райсуд Киева отпустил В.Омеляна на поруки, поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов. Согласно решению суда, министр также должен будет прибывать в НАБУ по первому требованию, уведомлять о фактах смены места проживания и работы, прекратить общение со свидетелями и сдать загранпаспорта. Решение вступило в силу после его оглашения в зале суда.



16 сентября стало известно, что НАБУ разрешило подозреваемому В.Омеляну выезжать в заграничные командировки. В частности министр посетил Германию.

