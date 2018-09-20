Премьер ЛНР удивлен, что СБУ объявила его в розыск только сейчас

Председатель Совета министров самопровозглашенной ЛНР Сергей Козлов считает, что если его ищет Служба безопасности Украины, значит он делает "правильное дело"; также он выразил удивление, что спецслужба объявила его в розыск только сейчас.



Ранее Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook сообщила, что объявила Козлова в розыск.



"Я думаю, что после того, как меня разместили на сайте "Миротворец", СБУ обязана была объявить меня в розыск, если она объявила меня только сейчас, то это минус должностным лицам СБУ… У СБУ и тех, с кем мы воюем, есть претензии ко мне — значит, я делаю правильное дело ", — заявил Козлов журналистам.

