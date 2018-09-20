ОБСЕ признала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что восток Украины в результате конфликта в Донбассе стал одной из самых заминированных территорий в мире. "Восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире", — сказал Сайдик в среду в Минске, комментируя журналистам ход переговоров по урегулированию в Донбассе в рамках заседания в среду контактной группы и ее рабочих подгрупп.

По его словам, этот факт был отмечен в среду в Минске во время работы подгруппы по безопасности. Сайдик отметил, что координатор подгруппы Эртугрул Апакан на заседании особо отметил "важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему".



Дипломат сообщил, что в целом подгруппа обсудила вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств противоборствующих сторон от линии соприкосновения, а также разминирования.

