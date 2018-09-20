Путин рассказал Меркель о своей озабоченности убийством Захарченко в Донецке

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил озабоченность сложившейся ситуацией в самопровозглашенной ДНР в результате убийства главы республики Александра Захарченко. Об этом в среду, 19 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.



Отмечается, что беседа состоялась по инициативе германской стороны. В ходе беседы Путин вновь акцентировал "необходимость полного выполнения минского Комплекса мер 2015 года", в том числе обязательство Киева законодательно закрепить особый статус Донбасса.

