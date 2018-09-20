Здание академии СБУ украсили муралом с известным изображением бойца ФСБ России

Здание Национальной академии СБУ украсили патриотическим муралом, на котором изображены украинский казак и воин, готовые в любую минуту отражать нападение противника. Однако, не обошлось без конфуза - в воине пользователи соцсетей узнали известное изображение бойца спецназа ФСБ. Об этом пишет Денис Гороховский в Facebook.



"Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Facebook, граффити под названием "На страже безопасности Украины" открыл председатель СБУ Василий Грицак во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Правда, на мурале изображен боец спецназа ФСБ, реконструированный российско-белорусской страйкбольной командой РОСН", - сообщает Гороховский. И резюмирует: "В общем, очередная "перемога" превратилась в "зраду". Гороховский также приводит фото мурала и изображение бойца ФСБ.

