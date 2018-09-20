На Украине ужесточили проверки туроператоров

Кабинет министров поддержал инициированные Минэкономразвития решения, направленные на совершенствование системы государственного контроля за осуществлением туроператорской деятельности в Украине.



Об этом сообщает пресс-служба правительства в среду, 19 сентября.



Кабмин включил Минэкономразвития в перечень контролирующих органов, на которых не распространяется действие моратория на проверки бизнеса, в части предоставления министерству права проведения плановых проверок соблюдения туристическим бизнесом лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности до конца 2018 года, – говорится в сообщении.



Также правительство ввело новые критерии оценки степени рисков от осуществления туроператорами деятельности, подлежащей лицензированию.



От этой оценки будет зависеть, как часто МЭРТ будет осуществлять проверки туроператоров с учетом:



вида туроператорской деятельности (выездной, въездной и внутренний туризм), где выездной туризм определяется с высокой степенью риска;

объема предоставленных туристических услуг туроператором (количество туристов, воспользовавшихся туристическими услугами в течение года) – чем большее количество потребителей услуг, тем выше риск для них от производства туроператорами своей деятельности;

наличие в течение последних трех лет нарушений лицензионных условий туроператором;

наличие судебного решения об удовлетворении гражданского иска потребителя туристических услуг.



В соответствии с этим правительство также ввело оценку туроператоров по степени риска их деятельности с учетом суммы баллов, начисленных по всем определенным критериям.



Указанные изменения позволят Минэкономразвития сразу принимать меры при обнаружении нарушений туроператорами. Ведомство сможет безотлагательно лишать такие компании лицензии на туроператорскую деятельность.

