МВД РФ нашло ошибку в выводах о работе Петрова и Боширова в ГРУ

Из базы данных миграционной службы нельзя узнать, служит ли человек в ГРУ, заявил замглавы МВД Игорь Зубов, комментируя "расследование" агентства Bellingcat о "подозреваемых" в отравлении Скрипалей.



Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

© Фото : Metropolitan Police

Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля

Ранее британский проект Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что "согласно "базе данных ФМС" Петров и Боширов были агентами ГРУ".



"Начнем с того, что в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще", — отметил Зубов.



Он подчеркнул, что из базы данных миграционной службы "ничего подобного нельзя понять".



Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.



Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.



Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

