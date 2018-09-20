МВД РФ нашло ошибку в выводах о работе Петрова и Боширова в ГРУ
Из базы данных миграционной службы нельзя узнать, служит ли человек в ГРУ, заявил замглавы МВД Игорь Зубов, комментируя "расследование" агентства Bellingcat о "подозреваемых" в отравлении Скрипалей.
Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
Приключения в Англии: что стоит знать о "подозреваемых" в деле Скрипаля
Ранее британский проект Bellingcat опубликовал материал, в котором утверждается, что "согласно "базе данных ФМС" Петров и Боширов были агентами ГРУ".
"Начнем с того, что в УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще", — отметил Зубов.
Он подчеркнул, что из базы данных миграционной службы "ничего подобного нельзя понять".
Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов, позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.