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Вышел трейлер фантастического триллера "Перспектива"
В Сети был опубликован трейлер научно-фантастического триллера "Перспектива". В главных ролях в фильме снялись Педро Паскаль ("Игра престолов", "Нарко") и Софи Тэтчер ("Изгоняющий дьявола").
Лента посвящена истории кладоискателей, которые промышляют на другой планете. По сюжету, отец и девушка-подросток отправляются вместе на отдаленную планету, где намерены искать драгоценные камни. Находятся они в глубине токсичного леса.
Во время путешествия они встречают других искателей камней и вступают с ними в конфликт.
Режиссером фильма выступили Крис Калдвел и Зик Эрл. Выход фильма запланирован на 2 ноября.
Источник: Корреспондент
13:31