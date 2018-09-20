Вышел трейлер фантастического триллера "Перспектива"

В Сети был опубликован трейлер научно-фантастического триллера "Перспектива". В главных ролях в фильме снялись Педро Паскаль ("Игра престолов", "Нарко") и Софи Тэтчер ("Изгоняющий дьявола").



Лента посвящена истории кладоискателей, которые промышляют на другой планете. По сюжету, отец и девушка-подросток отправляются вместе на отдаленную планету, где намерены искать драгоценные камни. Находятся они в глубине токсичного леса.



Во время путешествия они встречают других искателей камней и вступают с ними в конфликт.



Режиссером фильма выступили Крис Калдвел и Зик Эрл. Выход фильма запланирован на 2 ноября.







