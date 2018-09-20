На Украине журналистам небезопасно и царит коррупция вопреки требованиям МВФ

На пути Украины к демократии возникла коррупция. Несмотря на революцию, после которой в стране должна была начаться эра прозрачности, на Украине препятствуют деятельности журналистов. При этом следующую ссуду от МВФ в размере 17,5 миллиарда долларов Киев получит лишь после того, как согласится принять ряд мер по борьбе с коррупцией, пишет The Independent.



Наш корреспондент в Киеве Ким Сенгупта сообщает, что путь Украины к демократии преградила коррупция. До Европейского суда по правам человека в скором времени может дойти дело, которое коренным образом перевернет ситуацией со свободой прессы на Украине, равно как и попытки побороться с укоренившейся коррупцией. Четыре года назад в стране произошла революция, которой, по мнению многих, предстояло возвестить о новой эре прозрачности и законности.



Уважаемая журналистка Наталья Седлецкая, известная по своим независимым расследованиям, подала в Апелляционный суд Киева жалобу относительно судебного предписания раскрыть Генеральной прокуратуре данные со своего мобильного телефона за последние полтора года. Несмотря на категорические осуждение властей США и Евросоюза, украинское правительство намерено довести его до конца.



Аналогичного решения Генеральный прокурор Юрий Луценко добивался по делу еще одной журналистки, Кристины Бердинских.



Суд счел первоначальный вердикт Печерского районного суда Киева чересчур пространным, однако все же позволил генпрокуратуре получить доступ к данным на телефоне госпожи Седлецкой. В настоящее время она со своими адвокатами раздумывает над подачей заявления в Европейский суд по правам человека.



Госпожа Седлецкая, корреспондентка радио «Свобода», сообщила «Индепендент» следующее: «Решение суда беспрецедентно и вызывает большую тревогу. Мы размышляем над подачей жалобы в Европейский суд. Очевидно, дело возымеет далеко идущие последствия для украинской журналистики и поддержания конфиденциальности контактов, особенно в том, что касается публикаций, связанных с коррупцией и превышением властных полномочий».



Данные с телефона Седлецкой собираются для того, чтобы заполучить улики против Артема Сытника, руководителя Антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Его обвиняют в том, что он якобы «сливал» прессе сведения о высокопоставленных должностных лицах, обвиняемых в политических махинациях.



Этот вопрос имеет принципиальное значение для Украины — страны, чья экономика держится на плаву благодаря крупномасштабным международным вливаниям. МВФ считает, что, несмотря на укоренившийся характер коррупции, которая преграждает дорогу иностранным инвестициям и ежегодно сокращает показатели экономического роста на два процента, правительство Петра Порошенко не предпринимает достаточные меры для ее искоренения. В последнем рейтинге мировой коррупции, составленном Transparency International, Украина заняла 137-е место.



Следующий транш от МВФ размером в 17,5 миллиардов долларов поступит на счета Украины лишь только после того, как Киев согласится на ряд мер, включая на независимые и свободные от политического вмешательства суды по борьбе с коррупцией.



Украинский парламент принял законы, необходимые для их создания, но добавил к ним поправку, в которой говорится, что апелляции по этим делам будут рассматриваться в рамках существующей системы.



Это привело к вмешательству со стороны МВФ. Ее директор Кристина Лагард сообщила, что провела беседу с президентом Петром Порошенко. «Мы сошлись на том, что сейчас крайне важно, чтобы парламент восстановил требование о том, чтобы суд по борьбе с коррупцией будет рассматривать все дела в рамках своей юрисдикции», — сказала она.



Между тем, невиданные случаи растраты и мошенничества на десятки миллионов долларов привели к тому, что министры и должностные лица, в том числе призванные обеспечивать соблюдение закона, завязли в сети взаимных обвинений друг против друга.



Господина Сытника обвиняют в передаче информации о прокуроре Константине Кулике, который якобы незаконно присвоил себе значительные суммы денег. Сохранивший свой пост господин Кулик обвинения категорически отрицает.



Первоначальное распоряжение суда о передаче данных с телефона было осужден посольством США, которое отметило, что этот шаг окажет «сковывающее влияние на свободу прессы и борьбу с коррупцией на Украине».



Европейский союз выразил «серьезные опасения» по поводу «защиты источников информации», отметив, что средства массовой информации «вносят значительный вклад в борьбу с коррупцией на Украине».



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подчеркнула, что «журналистские расследования несут важную функцию общественного надзора».



На недавнем форуме «Ялтинская европейская стратегия», прошедшем в Киеве, господину Луценко пришлось ответить на расспросы о правомерности его действий против журналистов на фоне неспособности правительства привлечь к суду влиятельных лиц.



Генеральный прокурор продолжал настаивать, что телефонные данные необходимы для защиты «неприкосновенности частной жизни и достоинства граждан Украины». Он продолжил: «Нам нужна только дата и больше ничего… Иного выбора у меня нет, я этого делать не хочу, но обязан».



Госпожа Седлецкая предложение о «неофициальной» встрече с господином Луценко отвергла. По ее словам, единственным реалистичным форматом стало бы интервью, в ходе которого генеральный прокурор объяснил бы ход своих действий.



Ранее они с коллегами выпустили серию сенсационных репортажей, включая документальный фильм «Из России с наличными» (от название фильма про Джеймса Бонда «Из России с любовью» — прим. перев.), путем внедрения в преступные круги разоблачивший отмывание денег из Восточной Европы как одну из причин лондонского бума недвижимости.



Госпожа Бердинских из журнала «Новое время» заявила: «Понятно, что предпринимаются попытки давления на журналистов, чтобы люди перестали предоставлять им информацию».



«Как я могу обещать доверенным лицам, что не буду раскрывать их личности, когда происходит такое? И пока они охотятся на журналистов, во власти сидят влиятельные люди, которым коррупция сходит с рук. Это очень плохо для Украины».



С того момента, как промосковский президент Виктор Янукович потерял власть в результате протестов на Майдане, на Украине было убито десять журналистов.



Нападкам подверглись и другие представители прессы. Всего несколько месяцев назад в парламенте был предложен законопроект, уполномочивающий прокуратуру и Совет национальной безопасности и обороны блокировать без судебного решения сайты, которые сочтут угрозой государству. В настоящий момент законопроект пересматривается депутатами.



Журналисты предупреждают, что риски, с которыми сталкиваются осведомители, лишь возрастут, если Апелляционный суд поддержит решение по телефонным записям — а они уже и так велики, как продемонстрировал ужасающий пример Катерины Гандзюк.



Месяц назад чиновницу из Херсона облили на улице аккумуляторной кислотой, обезобразив навсегда. В том же городе ранее были избиты двое борцов с коррупцией.



Гандзюк выявляла организованную преступность и незаконные сделки. Ее друга журналиста Сергей Никитенко избили за интерес к злоупотреблениям власти. По его словам, полиция настоящих расследований не проводит, в результате чего сложилась атмосфера, в которой уязвим всякий, кого не покрывают заинтересованные лица.



После неоднократных предупреждений, что местная полиция неспособна расследовать дело надлежащим образом, генеральный прокурор передал его Службе национальной безопасности (СБУ), чье расследование привело к аресту четырех человек, в том числе бывшего офицера полиции Сергия Торбина.



Некоторые из подозреваемых оказались бывшими бойцами Украинской Добровольческой Армии*, поддерживающей тесные связи с радикалами из «Правого Сектора»* (организации признаны террористическими и запрещены в России — прим. ред.), крайне правой группы националистов, занявшей видное место в конфликте с русскоязычными сепаратистами на востоке страны.



Все подозреваемые, кроме господина Торбина, участие в покушении на госпожу Гандзюк признали.



Но расследования против политиков и высокопоставленных чиновников часто прерываются или заканчиваются безрезультатно. Пожалуй, одним из самых показательных случаев можно считать решение закрыть дело о предполагаемом мошенничестве с участием мэра Харькова Геннадия Кернеса, обвиненного в хищении государственной земли на сумму 984 миллионов долларов.



Отвечая на вопрос об этом решении на Ялтинском форуме, генеральный прокурор Луценко назвал его «незаконным». «Этот судья вышел в отставку на следующий день. Я распоряжусь провести повторное расследование и попрошу Апелляционный суд вынести решение по этому вопросу», — заявил Луценко.



Оппозиционные политики утверждают, что дело было закрыто, потому что господин Кернес, босс второго по величине города Украины, тайно согласился поддержать президента Порошенко и перейти на его сторону на предстоящих парламентских и президентских выборах. Прокуратура это отклоняет.



С жестокими интригами украинской политики господин Кернес знаком не понаслышке. В апреле 2014 года его ранили выстрелом в спину. В то время от поддерживал президента Януковича и запрещал митинги оппозиции. Были выдвинуты разные теории, кто мог быть ответственным за покушение. Господин Кернес обвинил Арсена Авакова, занявшего после Януковича пост министра внутренних дел.



В январе того же года господину Кернесу и двум его телохранителям предъявили обвинения в похищении двух активистов и применении пыток. Хотя обвинения были сняты, Кернес снова обвинил господина Авакова, утверждая, что улики сфабриковал министр.



Господин Аваков обвинения категорически отрицает. Однако обвинений в коррупции не избегнул и он сам. Обвинения, предъявленные ему во время правления Януковича, вынудили Авакова бежать из страны. Позднее он назвал дело «политически мотивированным», а дальнейшие обвинения в злоупотреблении служебным положением отрицал.



В октябре прошлого года сын господина Авакова, Александр, был задержан следователями НАБУ вместе с бывшим заместителем министра внутренних дел Сергеем Чеботарем по делу о растрате при закупке рюкзаков при для украинских вооруженных сил. Министерство внутренних дел его отца действия НАБУ раскритиковало как «политизированные» и «юридически необоснованные».



Два месяца назад Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), действующая сама по себе и время от времени соперничающая с НАБУ, закрыла дело против Александра Авакова и господина Чеботаря. НАБУ попросило руководителя САП Назара Холодницкого возобновить дело, однако пока безуспешно.

