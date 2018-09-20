Супрун призвала врачей не бояться возить больных вперед ногами

Ульяна Супрун, которая исполняет обязанности министра здравоохранения Украины, развенчала очередной миф о здоровье в своем Facebook. Она заявила, что пациента в больницах нужно перевозить только ногами вперед.



"Иногда вера в предрассудки побеждает здравый смысл. Особенно удивляет, когда наблюдаю веру в такие вещи, как "плохие приметы", среди медиков - людей, которые в принятии решений должны руководствоваться фактами, доказательной медициной и быть экспертами по логическому мышлению", - сообщила она.



В качестве примера Супрун приводит предрассудок, что нельзя ни в коем случае при госпитализации пациента перевозить его на каталке или носилках ногами вперед. Ибо так "выносят покойника" и это плохая примета.



"Часто это происходит по запросу самих пациентов или их родственников, а часто и по инициативе медработников. Они могут даже делать ненужные или сложные дополнительные движения, чтобы развернуть пациента в другом направлении, но это никоим образом не идет на пользу никому", - подчеркивает она.



По ее словам, вся международная практика и базовая литература подтверждает, что во время госпитализации пациента на каталке или носилках транспортировать человека нужно вперед ногами. По мнению Супрун на это есть две важные причины:



1. Это снижает риск травмирования человека, ведь медики часто двигают каталку очень быстро и могут задевать ею стены, мебель или другие предметы.



2. Такая позиция помогает самому пациенту видеть направление, куда его везут, например, это указано в гайде Британской службы здравоохранения.



"Во всем мире перевозить пациентов ногами вперед - устоявшаяся практика", - резюмирует глава Минздрава.

