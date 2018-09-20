Рада направила законопроект о курсе в Евросоюз и НАТО на экспертизу в КС

Парламент Украины на заседании в четверг направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в Основном законе стремление вступить в ЕС и НАТО, на экспертизу в Конституционный суд (КС). Такое решение поддержал 321 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Кроме того, в законопроекте предлагается изъять из переходных положений конституции норму, которая давала правовые основания для базирования Черноморского флота РФ в Крыму.



Президент Украины Петр Порошенко ранее предложил Раде внести изменения в преамбулу, ряд статей и переходные положения, которые "зафиксируют выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также курс Украины на интеграцию в НАТО, и что этих курсов в политике должны придерживаться президент, кабмин и Рада.



Внесение изменений в основной закон требует длительной и специальной процедуры. Для этого вначале Рада направляет законопроект о внесении изменений в основной закон в Конституционный суд, который предоставляет заключение о конституционности таких изменений, после этого, в случае позитивного заключения КС, Рада может принять законопроект в первом чтении, для этого нужно минимум 226 голосов. После этого парламент на следующей сессии не менее чем 300 голосами может принять закон в целом.



Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

