Порошенко признал отсутствие улучшения жизни у украинцев

Президент Украины Петр Порошенко признал, что он не выполнил все свои обещания, что привело к "объективному неудовлетворению общества". Об этом он сказал во время своего ежегодного послания в Верховной Раде Украины.



"Большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и социальных и по возрастным группам ", - сказал глава государства.



Перед этим он напомнил о том, что "не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны", что привело к потере 20% промышленного потенциала.



Напомним, что немногим ранее во время речи президента некоторые депутаты покинули зал. Порошенко упомянул это и попытался обратить в шутку.

