В пятницу и в субботу сохранится тепло, осадки не предвидятся

В ближайшие сутки, 21 сентября, на территории Украины сохранится теплая и сухая воздушная масса, без осадков, сообщает Укргидрометцентр. В четверг ожидается юго-западный ветер, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 15-19°. В Киеве - без осадков, температура ночью 12-14°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 сентября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,0 градусов тепла в 1932 году, самая низкая ночью на отметке 0,7 градусов выше ноля в 1902 году.



В субботу, 22 сентября, на Украине без осадков, лишь днем в западных областях дождь, местами гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 23-28°, в большинстве западных областей снижение дневной температуры до 13-18°.



В Киеве 22 сентября - без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.



20 сентября по состоянию на 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре в пределах Киева 19°.

