65% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении

Украина движется в неправильном направлении, считают 65% украинцев, свидетельствует опрос, проведенный центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко.



Согласно результатам социсследования, презентованным в Киеве в четверг, на вопрос, как вы считаете, в каком направлении движется страна, 65% респондентов ответили, что в неправильном, 23% - в правильном и 12% затруднились ответить.



Опрос был проведен методом личного интервью 11-18 сентября 2018 года. Опрошено 2007 респондентов старше 18 лет в 24 областях страны. Погрешность выборки составляет 1,34-2,24%.

