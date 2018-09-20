Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления в ближайшие 6 лет

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил расширения торговых войн и санкционного давления на Россию в ближайшие шесть лет. Об этом он заявил на заседании правительства. Медведев отметил, что кабмину предстоит одобрить макроэкономический прогноз и на ближайшую бюджетную трехлетку, и на более долгосрочный период - до 2024 года.



Он призвал "взвешенно оценить макроэкономические условия, в которых придется работать в течение ближайших 6 лет". "Подход, который мы использовали при составлении прогноза, - максимально осторожный. Это касается и цен на нефть, и роста ВВП, и других показателей, - сказал он. - Это связано с неопределенностями: все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым". "Нужно учитывать ситуацию на мировом сырьевом рынке, а также, не в меньшей степени, возможное расширение торговых войн, усиление протекционизма и санкционного давления", - заявил Медведев.

