В новую Раду могут пройти 8 партий

Восемь политических партий могут пройти в новый состав Верховной Рады, преодолев 5-процентный барьер на парламентских выборах, свидетельствуют результаты социсследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" и "Украинским институтом социсследований им.А.Яременко".



Согласно результатам исследования, презентованным в Киеве в четверг, если бы парламентские выборы состоялись в Украине в ближайшее воскресенье, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" готовы проголосовать 17,9% респондентов, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором (и 12,6% - среди всех опрошенных).



Второе место занимает партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, за которую готовы проголосовать 10,7% опрошенных, планирующих участвовать в голосовании (7,6% среди всех опрошенных). На третьем месте партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" с электоральной поддержкой 9,7% определившихся опрошенных (6,9% среди всех респондентов).



Далее в рейтинге следуют: партия "За життя" Вадима Рабиновича – 9,6% (6,8%), партия "Слуга народа" Владимира Зеленского - 9,4% (6,6%), партия "Оппозиционный блок" - 8,2% (5,8%), Радикальная партия Олега Ляшко - 8,1% (5,7%), партия "Объединение "Самопомич"– 5,9% (4,2%).



Всеукраинское объединение "Свобода" набирает меньше проходного барьера - 3,6% определившихся и намеревающихся голосовать респондентов (2,6% общего числа), Аграрная партия - 2,8% (2%). Остальные партии набрали бы меньше 2% голосов избирателей каждая. Кроме того, среди тех, кто намерен принять участие в парламентских выборах и определился, 1,7% хотели бы проголосовать за другую партию, не предложенную во время опроса.



13,2% респондентов не голосовали бы на парламентских выборах, если бы таковые состоялись в ближайшее время, а 16% затруднились с ответом.



Опрос был проведен методом личного интервью 11-18 сентября 2018 года. В ходе исследования было опрошено 2007 респондентов старше 18 лет в 24 областях страны. Погрешность выборки составляет 1,34-2,24%.

