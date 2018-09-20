Минобороны РФ: у сбившей Ил-20 сирийской ПВО не было российской системы "свой-чужой"

Сирийская ПВО, сбившая Ил-20, не располагала российской системой "свой-чужой", так как она не может передаваться другим странам. Об этом сообщил в четверг журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Он назвал "дилетантскими фантазиями" и "рассуждениями псевдоэкспертов" мнение, что причины гибели Ил-20 якобы связаны с несрабатыванием системы "свой-чужой".



Конашенков пояснил, что у каждого государства такая система является строго индивидуальной. Он добавил, что она никогда не устанавливается даже на экспортируемые из РФ в рамках ВТС образцы военной техники.



Представитель Минобороны подчеркнул, что это в полной мере относится и к отечественным системам ПВО, поставленным в Сирию.



Генерал добавил, что система государственного опознавания "свой-чужой", используемая в РФ, объединяет комплексы ПВО и самолеты только российской принадлежности. Подчеркивается, что "никогда не было и в принципе не может быть" прецедентов передачи системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству.



