Коля Серга ради благотворительности будет передавать персональные видеоприветы из-за границы

Ведущие «Орла и решки» представили на благотворительном аукционе «Интер-детям» (http://deti.inter.ua/ru/news/266-unikalnye-loty-ot-veduschikh-orla-i-reshki) необычные лоты. Коля Серга, Женя Синельников и Алина Астровская будут передавать персональные приветы своим поклонникам.

«Я со своими коллегами Колей Сергой и Женей Синельниковым присоединилась к благотворительному аукциону «Интер-детям». Если вы хотите получить от нас видео-приветствие, поздравление с днем рождения на видео, заходите на сайт deti.inter.ua и покупайте наш лот. И тогда мы запишем для вас видео в своем Instagram Stories или просто перешлем вам персональное видеообращение. Давайте помогать детям! Это правда очень легко», – сказала Алина Астровская в обращении к своим поклонникам.

Этот лот может стать самым удивительным и оригинальным подарком для себя и своих близких.

Ведущие «Орла и решки» представили на аукционе ещё четыре лота. Настя Ивлеева передала открытку со своим автографом и баллончик с 8 литрами чистейшего воздуха со Скалистых гор Канады. Такие баллоны спасали Настю от сильнейшего смога и неприятного запаха на съемках в некоторых азиатских странах.

Антон Птушкин отдал на аукцион шапку фаната своей любимой команды – «Реал Мадрид». Головной убор Антон привез со съемок в Мадриде, где посетил матч самого титулованного футбольного клуба Испании.

Также в качестве лота выставлена эксклюзивная чашка с логотипом «Кругосветка» – таких всего было выпущено 100 экземпляров.

Все собранные средства будут направлены на ремонт и оснащение палаты трансплантации костного мозга в детском отделении Национального института рака. Благотворительный аукцион «Интер-детям» действует пятый год. За это время было приобретено жизненно необходимое медицинское оборудование для клиник, принимающих детей со всей Украины.

Всего на аукционе представлено более 80 лотов от спортсменов и артистов, известных далеко за пределами Украины. В частности, участниками благотворительного проекта являются Александр Усик, Андрей Шевченко, Владислав Ващук, Сергей Ребров, Андрей Воронин, Дарио Срна, Сергей Нагорняк, Анатолий Демьяненко, Владимир Езерский, Жан Беленюк, Денис Беринчик, Монатик, Светлана Тарабарова, Монсеррат Кабалье, Томас Андерс, Антонио Бандерас.