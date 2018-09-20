Занимательное членоведение

Какое практическое значение имеет закрепление в Конституции «неизменного курса на членство в НАТО и ЕС»? Правильный ответ – абсолютно никакого. О чем свидетельствует 321 голос, отданный в сессионном зале за президентский конституционный проект? Абсолютно ни о чем. А что это было? Сплочение нации вокруг виртуальных ценностей накануне выборов президента. В качестве площадки для «сплочения» избрали две организации, которые вообще не жаждут иметь нас своими членами. Мне очень понравилось выступление Владимира Литвина по поводу закрепления «членства».



«Мы так хотим попасть в НАТО и ЕС, что уже притворяемся беременными от этих организаций, чтобы у них не было выбора» – примерно таков смысл его спича. По сути совершенно точно. Риторика, которая призвана отвлекать внимание на абсолютно негодный объект. Просто напомню, что в Конституции закреплено право каждого украинца на бесплатное и качественное медицинское обслуживание. А в реале все обсуждают инициативу Супрун транспортировать больного вперед ногами (очень, кстати, символично) и сформировать в Украине развитую сеть донорских клиник. О расценках на лечение, как и о «деньгах, которые шляются за пациентом» мы умолчим. О покойниках, как говорится… Так вот, вернемся к теме «что сказал покойник?». Никакого негативного контекста это выражение по отношению к гаранту нации не несет. Все же в сессионном зале (кроме Парубия и его последователей) понимали, что слушают политическое завещание действующего главы государства. И он выразил довольно безобидное пожелание насчет членства в ряде организаций. Ребята, все могло быть гораздо хуже. К примеру, в Основном законе могли закрепить обязанность каждого украинца носить желтые и малиновые штаны – в зависимости от ранга в местной патриотической иерархии, вешать цак, причем не на нос, а на крайнюю плоть.



Наверное, только идиоты и блогеры с «фермы» АП могут интерпретировать результаты голосования как «безусловную поддержку курса президента и сплочение парламента вокруг ценностей, декларируемых Петром Алексеевичем». Я не слишком реваншистски выразился? Думаю, нормально

Наличие в украинской Конституции статьи о членстве в Альянсе может стать клиническим диагнозом. Ну как можно стремиться к тому, что тебе не дают и даже не обещают? Закреплять в Основном законе фейк в качестве «всеобщего ориентира» – очень мощный в своей бессмысленности ход. Еще можно закрепить в Основном законе, что у нашей нации самые длинные члены в мире

Ну, у тех, у кого она есть. Да мало ли что могло прийти в голову спичрайтеров и политтехнологов уходящего в прошлое президента. Очень, кстати, символично опубликовали рейтинг кандидатов в президенты. Аккурат к моменту оглашения послания. Третье место. Причем у Кыцюндера в двух номинациях – президентская кампания и парламентская – в два раза больше процентов, чем у нынешнего главнокомандующего. Да, проституирующие социологи прочно вошли в нашу скорбную реальность. Но без них никак. Они нужны хотя бы для того, чтобы понять, в какую сторону дует ветер из политического нужника.Наверное, только идиоты и блогеры с «фермы» АП могут интерпретировать результаты голосования как «безусловную поддержку курса президента и сплочение парламента вокруг ценностей, декларируемых Петром Алексеевичем». Я не слишком реваншистски выразился? Думаю, нормально. Просто, повторюсь, это довольно безобидный способ переждать в кустах реальное рубилово, которое начнется аккурат зимой. Ведь дальнейшая судьба президентского законопроекта понятна и однозначна – его не примут окончательно.Во-первых, мне интересно посмотреть на решение Конституционного суда, который должен предоставить «экспертный высновок» относительно президентского законопроекта. Не буду вдаваться в нюансы, но судьям предстоит впихнуть невпихуемое. Ну это как выдавить зубную пасту из тюбика зубами, а потом попытаться вдавить ее обратно. Тоже зубами. И это еще мягко сказано. Гарант предлагает внести «курсовые правки» в первый раздел Конституции, изменения в который вносятся исключительно на референдуме. КС, безусловно, должен все обосновать так, чтобы его не взяли за одно место. Сделать это невозможно, поэтому ребята будут тянуть до последнего. Иначе они расписываются в своем полном дол...зме. Тоже, кстати, вариант.Во-вторых, внесение изменений в Конституцию должно состояться на следующей сессии Рады. То есть в январе 2019 года, когда кампания уже выйдет на финишную прямую. И не мифическую прямую, как в деле предоставления злосчастного томоса, а реальную. Уже сейчас спецназ НАБУ, одетый в дорогие носки, ломает руки сотрудникам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в присутствии сотрудников полиции и СБУ. Кабель они нашли для прослушки главы САП Холодницкого. Уже кабелями прослушивают. Главное, конец заведен в сейф, в котором стоят поллитровка и стакан. Кошмар. А что будет зимой, когда отопление окончательно европеизируют и декоммунизируют? К примеру, подготовка Виталика к земле в виде зимы несколько пугает. Горячей воды нет, холодную периодически отключают, что же будет в январе? Какое вступление в НАТО?В-третьих, наличие в украинской Конституции статьи о членстве в Альянсе может стать клиническим диагнозом. Ну как можно стремиться к тому, что тебе не дают и даже не обещают? Закреплять в Основном законе фейк в качестве «всеобщего ориентира» – очень мощный в своей бессмысленности ход. Еще можно закрепить в Основном законе, что у нашей нации самые длинные члены в мире, что украинцы являются прямыми потомками инопланетян, и догмат «счастье есть». Такой подход полностью нивелирует значение Конституции как таковой и превращает ее в сливной бачок неких абстрактных геополитических пожеланий.