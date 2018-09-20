Медведчук объединит персонажей украинской политики, которые были готовы перегрызть друг другу глотки, — Золотарев

Политический технолог и директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев интервью телеканалу Ukrlife.TV отметил политический вес члена партии «За Життя», спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины Виктора Медведчука и его миссию, как главного коммуникатора между Киевом и Москвой.



«Меня многие уже записывают в агенты Медведчука, когда я говорю, что он самый эффективный коммуникатор и переговорщик, это факт, ну ни Ира же Геращенко (первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе. - Ред), которая постоянно делает хайп, хейт-спич, она выступает там, как пропагандист, то есть конструктива у нее ноль», - подчеркнул Золотарев.



По словам политтехнолога, любой человек, знакомый с практикой дипломатии, знает, что если отношения заморожены до нуля, все равно нужен канал коммуникации.



«У СССР в 1941 году был канал коммуникации с Берлином через Баварию, и в этой ситуации роль Медведчука как коммуникатора, у него единственный самолет, который летает в Москву, она, его политический вес, почему я говорю, что миссия патриотов – чем больше они кричать «Геть від Москви, тем сильнее они поднимают вес Медведчука и это факт», - отметил Золотарев.



По мнению политтехнолога, появление Виктора Медведчука на политической сцене моментально приведет к объединению персонажей, которые еще пять минут назад готовы были перегрызть друг другу глотки.



«Существует сегодня в общественном мнении Юго-Востока, который является очень условным, поскольку Харьков — это одно, а Одесса - совершенно другое, запрос на объединение, на оппозиционных Киеву сил (…) Люди не хотят идиотской гуманитарной политики, люди против политики деиндустриализации, когда село побеждает город, может каким-то геополитическим стратегам вполне это вписывается в их планы, но люди прекрасно понимают, что им рубят перспективу, их дети завтра-послезавтра покинут эту страну и с чем люди останутся, перспектив нет, работы нет», - рассуждает Золотарев.



Политтехнолог отмечает, что в стране есть запрос на иной путь, запрос на смену пагубного для страны курса, что является мощной социальной базой для объединения оппозиционных сил.



Источник: http://www.ukrlife.tv/video/politika/analiz-predvybornyh-strategii-vseh-ukrainskih-politicheskih-sil-ot-andreia-zolotarva



