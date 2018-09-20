«Доктор Смерть» может не успеть!

Вы не поверите, но мне уже жалко и. о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун с жизнеутверждающим погонялом «Доктор Смерть». Она торопится, но может не успеть. С выполнением поставленных перед нею задач. Нет, переполовинить население Украины, а то и «убрать» в небытие две трети нации она успевает. Медицина бесплатная практически убита, медицина платная – недоступна для 90% населения из-за того, что у людей нет денег, механизмы поставок дешевых и эффективных, а главное, привычных для укров медикаментов сломаны, а отечественная фармацевтика пускается под нож.



Так что, как говорят патриоты, передохнут «залюбкы» (с удовольствием) и укры, и шумеры, и патриоты, и идиоты. Сам гарант нации в ежегодном послании к парламенту тоже фактически признал: цель нации – возвышенно лучезарна, путь – солнечно светел, но в пути кормить никто не обещает, и дойдут немногие. «Общество разочаровано динамикой антикоррупционной борьбы, и претензии людей абсолютно оправданы. ...Власть допустила немало просчетов в кадровой политике, а смелые эксперименты в этой сфере оказались недостаточно эффективными. Темпы реформ совсем не такие, как и скорость, которую мы проектировали на старте. Проблемы оказались более глубокими, сопротивление – сильнее, решение – сложнее... На фоне высоких ожиданий в обществе сформировалось чувство глубокого неудовлетворения. Даже среди тех, кто уверен, что страна продвигается в правильном направлении, немало таких, кто считает, что мы движемся зигзагообразно», – сказал главковерх.



В переводе с дипломатического и даже нормального языка на матерный это означает одно: из букв «ж», «о», «п» и «а» слово «счастье» пока сложить не удалось. А путь так извилист, что трудно избежать четкого ощущения падения на дно. Ямы кладбищенской. А вот все попытки вывернуться из «скруты» (затруднений) самостоятельно напоминают потуги неумелого участника коллективной камасутры, который в поисках оргазма сладостно укусил партнершу за задницу, но оказалось, что грызнул себя. И хорошо хоть гарант нации не унывает: «Только не пряча голову в песок, только признавая реальные проблемы, мы можем предложить обществу реальный путь их преодоления».



Торопится осчастливить нацию и Супрун. Тем, кто еще остается в живых после ее реформ, она не менее заботливо предлагает валить из страны. Не совсем, правда, по расхваленному президентом безвизу, но зато немедленно и вообще без предъявления паспорта, а по... частям. В виде органов для трансплантации. Как говорится, хоть чучелом, хоть тушкой, хоть почкой, хоть роговицей глаза, но только в свободный европейский или – еще лучше – американский мир. Ибо вторая задача Супрун в Украине – это, утверждают многие, обеспечение этого самого западного мира дешевыми органами для трансплантации. Всем, кто проср… извините, привел в негодность органы свои собственные.



Не мудрствуя лукаво, а выполняя поставленную задачу, «Доктор Смерть» продавила через Верховную Раду 19 июня 2018 года закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку», и 255 народных депутатов, которым, судя по всему, никого не жалко, нажали кнопки «за», а гарант нации, поддерживая всей душой медреформу, осчастливил документ своим автографом. И теперь пани Супрун инициировала и приступила к строительству региональной сети ускоренного отъема донорских органов вымирающей и портящейся буквально на глазах нации. Потому что, заявила Ульяна, «не должно так быть, чтобы трансплантацию выполняла одна больница в стране». «Мы планируем открыть центры по трансплантации в четырех городах. Время вкладывать деньги в нашу систему трансплантации. И мы уже начали это делать. В частности, проголосован закон о трансплантации в Верховной Раде. Пока в Украине не будут созданы центры трансплантации, мы будем продолжать тратить средства на лечение за рубежом. ...Также уже разработано техническое задание на единую государственную информационную систему трансплантации», – нарезала она сама себе задачи. И сообщила, что от имени ее Минздрава направила в Раду представление об увеличении финансирования отрасли трансплантации. Ведь как раз грядет принятие госбюджета-2019...



И если в гуманизме депутатов сомневаться не приходится (они и не за то проголосуют, лишь бы прослыть реформаторами, на которых обратили внимание внешние кураторы), то все равно, повторяю, Супрун может не успеть выпотрошить всю нацию. Или даже значительную ее часть. Даже в ускоренно построенной сети донорского потрошения. Несмотря на уже четко составленный «прайс»:





Торопится осчастливить нацию и Супрун. Тем, кто еще остается в живых после ее реформ, она не менее заботливо предлагает валить из страны. Не совсем, правда, по расхваленному президентом безвизу, но зато немедленно и вообще без предъявления паспорта, а по... частям. В виде органов для трансплантации. Как говорится, хоть чучелом, хоть тушкой, хоть почкой, хоть роговицей глаза, но только в свободный европейский или – еще лучше – американский мир

К тому же, на пути этого несомненно важного для мировой демократии и мировых же демократов задания могут стать, вы не поверите, последствия... внедрения демократии и 144 успешных рыночных реформ. В том числе и медицинской, внедренной Супрун. Вот эти гнусные последствия, кардинально мешающие нации полноценно (или по частям) влиться в дружную европейскую или американскую демократическую семью народов.Супрун может стать невинной жертвой собственного же успеха. «Убитая» ею украинская медицина привела к тому, что нация начала стремительно болеть. Всякой гадостью, которая и делает или может сделать потенциальные донорские органы непригодными для трансплантации. Это в Украине Супрун может не лечить тяжело больных людей под тем предлогом, что, как сказал один из ее замов, «они все равно умрут». А вот если на Западе узнают, что она обманно поставила зараженную украинским гепатитом С печень какому-нибудь демократу и тот от такой милости гигнулся, то ее быстренько разоблачат и отправят на цугундер. Это в Украине она – великая реформаторша. А дома – малограмотная санитарка-волонтерка, участь которой в лучшем случае – мыть нужники в госпиталях.А тут мне как раз попались на глаза данные того же Минздрава Супрун о заболевших корью на конец лета этого года. «С начала года корью заболели 29 953 человека – 12 245 взрослых и 17 708 детей», – отчиталось ведомство. И добавило: «Корь – опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация». А какая, извините, в жо...у вакцинация, если усилиями Супрун запрещены любые поставки медикаментов, не согласованных с нею и с ее «спонсорами» из американских фармацевтических компаний?Но корью-то все в Украине не ограничивается. А туберкулез, а возрожденные холера и чума, а все виды гепатитов, а пандемия СПИДа? О-о-о, в Украине есть чем испортить донорские органы и подгадить Супрун. Но так уж получается, что она сама и виновата...лишает «Доктора Смерть» прибыльного донорского «ливера» и тот факт, что нация бесконтрольно, сука, вымирает, шо скаженная. Госстат Украины беспристрастно фиксирует сей печальный и для Супрун, и для нации факт: по данным на конец все того же лета-2018 число умерших превышает число рожденных почти в два раза, так как на 100 умерших приходится 54 рожденных. Недавно Госстат вполне издевательски послал привет «Доктору Смерть»: «Численность населения в Украине по оценке на 1 августа 2018 года составила 42 млн. 248,1 тыс. человек. При этом по состоянию на 1 июля в Украине насчитывалось 42 млн. 263,9 тыс. человек. Таким образом, в течение месяца украинцев стало меньше на 15,8 тыс. человек». За месяц и сразу на 15 «штук» меньше.И сколько почек, печенок, глазных роговиц ушло под землю или в печи крематориев. Ужос просто какой-то! Прорва неиспользованного материала. Как бедной Ульяне работать, скажите на милость? Она же не приносящую убытки смертность имела в виду, когда с ее подачи государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила сотни лекарственных препаратов, произведенных и в России, и в Европе, но не в США. А среди них – российские и прочие вакцины от столбняка, клещевого энцефалита, стафилококка, бешенства, полиомиелита. Вот и мрут людишки, как мухи, без лекарств, а «Доктор Смерть», судя по всему, не может догнать почему. То ли в силу тупости, то ли потому, что ее этому не учили, медобразования-то у нее нет, есть только задачи да стремление все «реформировать»...– для Супрун это вообще ужас какой-то! – нация, не сдав органы на донорскую помощь мировой демократии, просто нагло сваливает из страны невыхолощенной и невыпотрошенной. Представляете себе эту наглость!? Мало того, что даже по щадящим и осторожным прогнозам ООН к 2050 году население Украины может сократиться на 18% – до 36 миллионов человек, потому что по показателю рождаемости Украина занимает 172-е место и ежегодно теряет позиции, так ведь еще и сваливает. Какие 42 миллиона украинцев в Украине, когда даже глава МИД Украины Пашка Климкин, поддернув плохо подвернутые джинсики не по росту, признал: каждый месяц страну покидает более чем 100 тысяч человек! А вице-премьер Павел Розенко сказал, что сезонно в поисках работы Украину покидают от 3 до 6, а то и 9 миллионов человек. Ну как вы прикажете потрошить этих выезжающих? Указом президента? Не выдавать биометрические паспорта, пока не выложат донорскую почку? Ой, как трудно все-таки работать Ульяне, какие эти украинцы, даже свидомые укры и патриоты, твари неблагодарные...Ну и, наконец,это «отражение российской агрессии в Донбассе». Мало того, что, как отметил гарант нации в послании Раде, в результате войны в Донбассе Украина потеряла 20% промышленного потенциала, так она уже унесла из жизни более 10 тысяч человек и еще собирается. И наладили было в самом начале не лечить раненных и бойцов АТО, и «клятых сепаров», а еще живых потрошить их на органы, так вмешались эти гуманисты чертовы. Да и конкуренты стали поджимать со всех сторон. Тут, по мнению Супрун, однозначно нужно что-то делать. Столько же «материала» донорского бесполезно идет в никуда. Ну зачем этим инвалидам, потерявшим ноги или руки, еще и две почки или целая печень?! Не понимает Ульяна, что это за блажь такая, когда ей так трудно все реформировать......Вот такие вот дела скорбные в Украине на ниве медицины. Не успевает и. о. министра, не успевает. А вы еще спрашиваете, что у нее с лицом и почему оно похожа на скорбящую швабру в разрезе? Страдает человек, буквально горит на работе, переживает. А это редко кого красит. Вы вообще вглядитесь в лица украинский правящей элиты – там столько скорби и переживаний за долю нэньки и населяющих ее шумеров, что аж страшно за них становится. И за шумеров и за элиту...