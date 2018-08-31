Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку NewsOne

20 сентября Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала NewsOne, объясняя это зафиксированными в эфире признаками нарушения части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации" и абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" - распространение языка вражды. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

"Так мониторингом вещания с 31 августа, 1, 2, 5, 6, 13, и 16 сентября 2018 года, в эфире различных программ вещателя зафиксировано высказывания Е. Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, М. Добкина, Д. Спивака, которые противоречат требованиям указанных законодательных норм", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что Нацсовет получил письмо от Службы безопасности Украины, в котором говорится о распространении 31.08.2018, 01.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018 в эфире телеканала, высказываний, в которых, по мнению спецслужбы, имеется клише русской пропаганды и они содержат признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.



Национальный совет проведет проверку NewsOne, чтобы выяснить, соблюдает ли спутниковый телеканал нормы действующего украинского законодательства. После проверки Нацсовет примет соответствующее решение.



На информацию о внеплановой проверке отреагировала юрист Елена Лукаш, которая обещала на обвинения в ее адрес ответить адвокатским запросом.



"Без лирических отступлений, сообщаю. Оцениваю эти попытки обвинения, как тяжкие. Я уверена в собственном праве на на свободу выражения мнения и критику. Я начинаю юридическую защиту. Адвокатский запрос уже летит. Педагогический план составляется. А я готовлюсь к эфиру в пятницу. В 22-00. До встречи", -написала в соцсети Елена Лукаш.

