Рада обновила состав ЦИК, назначив 14 новых членов

Рада обновила состав ЦИК, назначив 14 новых членов

Верховная Рада Украины назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Новоназначенными членами ЦИК стали Алла Басалаева ("Видродження"; за - 280 голосов депутатов), первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Бернацкая ("Народный фронт"; за - 307), директор департамента аналитической работы МВД Михаил Вербенский ("Блок Петра Порошенко"; за - 286), Андрей Евстигнеев ("Батькивщина"; за - 309), народный депутат из фракции "Народный фронт" Ирина Ефремова (за - 307), заместитель руководителя секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова (БПП; за - 305), Олег Конопольский (БПП; за - 288), Светлана Кустовая (БПП, за - 306), Ольга Лотюк (БПП; за - 296 ), главный консультанта департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации президента Украины Виталий Плукар (БПП; за - 302) , Евгений Радченко ("Самопомич"; за - 289), Татьяна Слипачук ("Воля народа"; за - 317), Леонтий Шипилов (НФ; за - 308), народный депутат из фракции Радикальной партии Татьяна Юзькова (за - 307).

Руководитель парламентского комитета по вопросам правовой политике и правосудия Руслан Князевич во время обсуждения вопроса о назначении нового состава ЦИК отметил, что новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии смогу приступить к своим обязанностям не сразу, поскольку им необходимо время для увольнения с должностей, которые они занимали до избрания членами Комиссии, как того требует закон.

Ранее в этот день парламент поддержал увольнение 13 членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов ЦИК.

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.