Суд рассмотрит апелляцию на продление ареста Вышинского 26 сентября

Апелляционный суд Херсонской области рассмотрит жалобу защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление ему срока содержания под стражей 26 сентября.



Как следует из списка дел, назначенных судом к рассмотрению, на 26 сентября на 10.00 назначено рассмотрение "представления об избрании, изменении меры пресечения и продления сроков содержания под стражей, о проведении обыска".



При этом в графе "стороны по делу" указан Кирилл Вышинский.



Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.



Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест журналиста — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

