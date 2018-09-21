Мэй уверена, что соглашение с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС будет достигнуто

Премьер Великобритании Тереза Мэй выразила уверенность, что соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза будет достигнуто.



"Я уверена, что мы достигнем соглашения. Я веду переговоры для британского народа", - заявила британский премьер в ходе пресс-конференции по итогам неформального саммита стран ЕС в Зальцбурге в четверг.



Более того, Т.Мэй считает, что Лондон и Брюссель способны достичь благоприятного для сторон соглашения.



"Если договоренность по соглашению не будет достигнута, для Британии это не страшно. Тогда мы приготовимся (к выходу из ЕС - ИФ) без соглашения. Но я полагаю, мы можем получить хорошее соглашение. Я верю, что есть растущее желание сесть и убедиться, что мы сможем получить хорошее соглашение", - отметила она.



"Мы продолжаем работу над хорошим соглашением. (. . .) Нужно проделать еще много работы. И эту работу мы, очевидно, будем делать в ближайшие несколько недель", - подчеркнула Т.Мэй.



Она добавила, что Лондон в скором времени огласит свою позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

