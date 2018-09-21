Рада делегировала в Конституционный суд судей по своей квоте от БПП и Народного фронта

Верховная Рада Украины назначила Ирину Завгороднюю и Олега Первомайского судьями Конституционного суда Украины. Такое решение поддержали 230 народных депутатов на пленарном заседании в четверг. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Кандидатура Ирины Завгородней была предложена фракцией "Блок Петра Порошенко", Олега Первомайского - фракцией "Народный фронт".



Олег Первомайский, согласно автобиографии, является доцентом кафедры гражданского права КНУ им.Шевченко. Он входил в состав комиссии по проверке судей общей юрисдикции, а также был членом конкурсной комиссии по избранию главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).



Ирина Завгородняя с 2011 года избранна судьей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, где работает по сегодняшний день в судебной палате по рассмотрению гражданских дел.

