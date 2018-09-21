НАБУ: Омелян не предоставил доказательств происхождения незадекларированных активов

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявляют, что материалы производства относительно незаконного обогащения министра инфраструктуры Владимира Омеляна насчитывают более 20 томов, но министр до сих пор не предоставил доказательств происхождения незадекларированных активов.



"Расследуя незаконное обогащение министра инфраструктуры Украины и декларирования ним недостоверных сведений в электронной декларациях, детективы получили более 30 временных доступов к вещам и документам, направили более 100 запросов. Сейчас материалы в этом производстве насчитывают более 20 томов", - сказано в сообщении НАБУ на странице в соцсети Facebook в среду.



В Нацбюро отмечают, что эта работа проделана под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



"Тем более странным выглядит заявление руководителя САП о "формальности" признаков преступления в действиях министра инфраструктура, ведь именно подчиненный Назара Холодницкого поручил детективу НАБУ сообщить должностному лицу о подозрении, признав собранные доказательства достаточными", - сказано в сообщении.



В НАБУ подчеркнули, что в фокусе их расследования – факты, указывающие на возможное нарушение со стороны министра законодательства в части незаконного обогащения и внесения недостоверных данных в электронной деклараций. "До сих пор должностное лицо не привело аргументированных доказательств происхождения незадекларированных активов", - сказано в сообщении.



Согласно информации Бюро, следствие предполагает, что чиновник сознательно скрывал свое состояние.



В Нацбюро отмечают, что также "вызывают вопросы и некоторые аспекты его профессиональной деятельности на должности министра". "И хотя оценка этого направления работы не является компетенцией следствия, тем не менее, учитывая общественный резонанс, публикуем некоторые из фрагментов переписки министра с другими лицами", - сказано в сообщении.



Ранее в этот день министр инфраструктуры Омелян сообщил на своей странице в Facebook, что намерен передать руководителю САП (САП) Назару Холодницкому информацию о злоупотреблениях в инфраструктурной сфере, на которые не отреагировало НАБУ.



"Официально записался на прием к господину Холодницкому на 17:00. Передам все известные мне факты злоупотреблений, на которые до сих пор отсутствует реакция НАБУ. Планирую также высказать свое видение о том, как фабриковалось мое дело и для чего это было нужно", - написал он.

