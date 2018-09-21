Счетная палата проведет аудит программы "Доступные лекарства"

Счетная плата Украины намерена включить в перечень аудитов на 2019 год проверку правительственной программы реимбурсации "Доступные лекарства", сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу аудитора.



"Я буду инициировать включение в план аудиторов на следующий год проверки таких важных социальных программ, как "Теплые кредиты" и "Доступные лекарства", - цитирует пресс-служба главу Счетной палаты Валерия Пацкана.



По его словам, палата "намерена помочь правительству сделать программу "Доступные лекарства" более эффективной, выявить и помочь устранить возможные недочеты".



"Недавно Минздрав сообщил об устранении ошибки, когда за некоторые препараты возмещалась 1 коп. Люди воспринимают такие случаи как издевательство, что вредит программе в целом. Мы должны проверить, нет ли в программе других подобных проблем. "Доступные лекарства" должны быть действительно доступными для людей. На основании нашего аудита мы разработаем рекомендации, которые предоставят правительству возможность исправить ошибки и сделать программу более эффективной ", - подчеркнул Валерий Пацкан.



План аудитов на январь-март 2019 года будет утвержден до 1 октября этого года, перечень проверок на весь следующий год – до конца декабря. Среди приоритетных программ, помимо "Доступных лекарств", глава СП отметил также проверку "Теплых кредитов" и ситуации по борьбе с незаконной вырубкой лесов.



Не так давно СП также начала предварительное изучение предмета аудита эффективности использования средств госбюджета, выделенного в 2017-2018 гг. для закупок лексредств с привлечением специализированных международных организаций.



Как сообщалось, в конце августа СП предоставила рекомендации по результатам аудита эффективности использования средств госбюджета, выделенного на предоставление специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи госпредприятием "Институт сердца Министерства здравоохранения Украины".

