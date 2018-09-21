В Раде собираются запретить давать детям больше двух слов в одной фамилии

В Раде зарегистрировали законопроект №9094, устанавливающий требование не менять порядок слов в фамилии второго и следующих детей одних и тех же родителей.



В частности, он запрещает использовать больше двух слов в фамилии. При этом не уточняется, что делать родителям, у которых уже есть двойная фамилия.



Для чего именно необходимо сейчас вносить такие корректировки в действующее законодательство Украины, автор законопроекта не поясняет. Известно лишь, что он призван урегулировать порядок присвоения ребенку двойной фамилии.

