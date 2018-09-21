Россия внесет предложения о международном регулировании интернета в 2021 году

Россия к концу II квартала 2021 года должна внести в международные организации предложения о регулировании интернета для развития экономики, следует из паспорта национальной программы "Цифровая экономика РФ", копия которого имеется в распоряжении ТАСС. В государственной программе, утвержденной летом 2017 года, эти документы предполагалось внести летом 2019 года.



Впервые о необходимости принятия международной конвенции по управлению интернетом сообщал экс-глава Минкомсвязи Николай Никифоров еще в 2014 году. Позднее эта идея многократно повторялась, в частности, российская делегация в 2017 году на встрече министров связи и телекоммуникаций стран БРИКС предлагала ее участникам рассмотреть концепцию безопасного функционирования и развития интернета.



Проекты будут внесены в рамках направления "Информационная безопасность". В то же время из паспорта следует, что в документе отсутствует часть из госпрограммы, которая предполагала равноправное участие "мирового сообщества в управлении глобальной информационной сетью и ее ресурсами с учетом уникальности данной сферы". В Минкомсвязи не ответили на запрос ТАСС об отсутствии этого положения в паспорте нацпрограммы.



Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно была утверждена летом 2017 года. В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. Проект национальной программы правительство должно представить до 1 октября для рассмотрения Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На данный момент в ней содержатся шесть направлений: "Информационная безопасность", "Информационная инфраструктура", "Кадры и образование", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Цифровое государственное управление", "Цифровые технологии и проекты". В рамках преобразования программы в нацпроект мероприятия и их сроки могут быть скорректированы.

