"Оппоблок" призвал бороться с зарождающимся тоталитаризмом

Партия "Оппозиционный блок" призвала к борьбе против зарождающегося на Украине тоталитаризма после того, как украинский президент назвал ряд СМИ рупорами РФ и выступил за регистрацию "агентов влияния". Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ряд телеканалов, газет и интернет-изданий стали "рупорами российской пропаганды", поэтому он поддерживает идею о регистрации "агентов влияния" РФ.

"Мы обращаемся к нашим международным партнерам, ко всему международному демократическому сообществу с призывом поддержать борьбу с зарождающимся в Украине тоталитарным режимом. Не допустить установления диктатуры в центре Европы", — сообщается в четверг на сайте партии.



Партия заявляет, что еще никогда в истории Украины с парламентской трибуны не звучали открытые призывы "к расправе с инакомыслием, угрозы запретить свободу слова и свободу мысли". "Власть открыто угрожает репрессиями всем неподконтрольным СМИ, оппозиционным политикам и тем, кто не разделяет ее идеологию", — говорится в заявлении.



Партия считает, что украинская власть, стремясь любой ценой продлить свое правление, "готовится насаждать в Украине тоталитарный режим".



Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. К последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua " Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.



Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. Херсонский городской суд 6 сентября продлил Вышинскому меру пресечения в виде ареста еще на 60 дней.



В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

