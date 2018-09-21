"Вакцина от анорексии" успешно прошла испытания

Исследователи из Института медицинских исследований Сэнфорд — Бернэм — Пребис (SBP) проверили "вакцину от анорексии". Об этом сообщает Discover.



Ученые обнаружили причину возникновения тяжелых нарушений в органах пищеварения, из-за которых происходит отторжение пищи. Оказалось, что виновен во всем воспалительные процесс, который поддается лечению практически на любой стадии при помощи нескольких уколов.



Исследования показали, что воспаление возникает из-за гена гена RNF5 и белка S100A8. От их "поведения" зависит состояние микрофлоры кишечника.



Сбои в работе некоторых генов и содержании белка S100A8 приводят к нарушениям в работе ЖКТ и вызывают отторжение пищи организмом. Это может привести к потере до 75% массы тела.



Ученые создали экспериментальный препарат, который оказался эффективным на мышах. В ближайшее время специалисты хотят начать клинические испытания "вакцины от анорексии" на людях.

