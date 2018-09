Ученые выяснили причину гибели древних обществ

Ученые из Университета Вайоминга в США выяснили, что причиной гибели древних цивилизаций, существовавших в последние десять тысяч лет, стали глобализационные процессы. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Специалисты изучили исторические документы за последние 130 лет, а также результаты радиоуглеродного анализа множества ископаемых образцов возрастом до десяти тысяч лет, найденных на различных континентах планеты.



Они смогли рассчитать потребление энергии человеческими обществами в разные исторические эпохи и оценить уровень синхронизации между ними.



В процессе анализа ученые установили, что уровни потребления энергии разных древних человеческих обществ на самом деле совпадали друг с другом. Но процесс глобализации мог способствовать и одновременному падению многих цивилизаций из-за их уязвимости к изменениям окружающей среды в результате социально-экономического развития.