Поглощение Гройсмана

«Сумний та невеселий» сидел Владимир Гройсман в правительственной ложе во время вчерашнего спича Петра Порошенко в Верховной Раде. Его можно понять. Новость о том, что МВФ недоволен и транша в ближайшее время не будет, шокировала всех. Редкий премьер долетал до середины срока президента. Нынешних лидеров страны многое объединяет в прошлом: конфеты, фонтан, Винница. Однако... Когда при власти люди бизнеса, они воспринимают политику как слияние и поглощение. Срабатывает инстинкт. Раз слияние не удалось, надо поглотить. Поглотить, а не посадить. Хотя... А почему бы нет?



Самая большая личная драма Гройсмана – цены на газ. Яркая иллюстрация к истине «никогда не говори «никогда». Не надо было ему обещать, что цены не повысятся. Поднял бы тихонько вместе с остальными тарифами, никто бы и не заметил. Но он сделал из этого флаг и пошел с ним на баррикады.



Продержался полгода. Баррикады пали. Флаг помят и порван. А самое ужасное, что МВФ не верит. Говорит, что даст денег только после того, как увидит приятный бюджет. А это нескоро. Все надежды на октябрь рухнули. И на ноябрь тоже. Шансов уйти в отставку с почетной грамотой “Самому лучшему и народом любимому премьер-министру Украины” почти не осталось.



Впрочем, я не помню, чтобы кого-то из наших премьеров провожали овациями. Ну, может, только Виктора Ющенко на его промежуточной стадии политического роста – от главы Нацбанка до президента. Это был короткий период всенародной любви, который быстро закончился.



Все остальные наши премьеры уходили либо тихо, как Кинах, Ехануров и Пустовойтенко, либо хлопнув дверью. Началось это с Леонида Кучмы в 1993-м. Потом была история с “формированием собственного политического имиджа” Евгением Марчуком. Бегство и американское заключение Павла Лазаренко. Странно, что до сих пор на экраны не вышел фильм “Я не политик, я хозяин”. Хотя можно снять кино и покруче – о премьерстве Виктора Януковича и Юлии Тимошенко: с учетом дальнейшего развития событий это был бы сериал в духе “Клана Сопрано”.



Арсений #кулявлоб Яценюк просто захлебнулся в собственных амбициях. Ошибочно принял на свой счет постреволюционную эйфорию Запада, которая выражалась в “заливании” Украины финансовыми ресурсами: кредитными и безвозвратными. И тем самым открыл дорогу Гройсману. “Вова Винницкий” стал самым молодым премьер-министром за всю историю Украины. Младшеньких в семье любят, но это не о нашей политической семье.



Арсений #кулявлоб Яценюк просто захлебнулся в собственных амбициях. Ошибочно принял на свой счет постреволюционную эйфорию Запада, которая выражалась в “заливании” Украины финансовыми ресурсами: кредитными и безвозвратными. И тем самым открыл дорогу Гройсману

У Кличко после слухов о “совокуплении” с Гройсманом начались сплошные стихийные бедствия: дожди, подтопления подземных переходов, крушения ям и проч. Параллельно в Киеве пропала горячая вода. За долги перед “Киевэнерго”. Десять лет, понимаешь, были должны, и, наконец, воду отключили. Почти всему городу

В правительственных кругах давно сплетничали, что Гройсман, еще будучи вице-премьером и спикером парламента, приглянулся немцам и лично бабушке Меркель. Немцы вообще любят все земельное и муниципальное: они же федералисты (ФРГ – это Федеративная Республика Германия), а тут успешный молодой мэр и все такое

Поначалу ничего не предвещало беды. Все помнили историю взаимоотношений главных героев: Владимир Борисович как политик, можно сказать, вырос на руках Петра Алексеевича. Сначала Порошенко ступил на землю Винничины, избравшись там в 1998 году. А уж потом Гройсман избрался в депутаты и секретари горсовета и, наконец, стал мэром в 2006-м.В этом временном промежутке появилась модернизированная конфетная фабрика. С большой помпой был открыт знаменитый винницкий фонтан. Понятное дело, не возникало препятствий для избрания кого надо в округах. В общем, между будущими президентом и премьером продолжался конфетно-букетный период. Который закончился относительно недавно.Ключевой вопрос: когда? Все хотят знать, когда началась повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем в обновленной версии наших дней. Некоторые говорят, что весной. Другие, что еще раньше – прошлой осенью.Я склоняюсь к весне. Именно тогда Гройсман впервые что-то брякнул про отставку. Кажись, это было связано с повышением тарифов на газ. Все помнят слова премьера, что повышать цены на газ настолько, насколько хочет Фонд, он не готов. Со всеми проистекающими оттуда нюансами.Потом он грубо “прошантажировал” парламент угрозой уйти в отставку, если в Украине не будет сформирован независимый Антикоррупционный суд. Это было уже ближе к лету. Но все понимали, что оба раза глава Кабмина лукавил. Он явно не собирался никуда уходить. Просто хотел, чтобы его начали уговаривать и гладить по голове, как маленького капризного мальчика.Но с ним решили поговорить по-взрослому. Знающие люди утверждают, что произошло это “в юном месяце апреле”. Речь шла о выборах. Точнее, о том, чтобы идти на выборы вместе. Не как президент и вице-президент (мы не в Америке, нам такое не положено), а таким себе единым строем консолидированной власти.Это автоматически предполагало, что премьер дает обет молчания и отказывается от всех своих достижений (как ему кажется) в пользу президента. А за это ему разрешается “считать цыплят по осени”: возглавить список партии власти на парламентских выборах 2019 года.Судя по всему, от такого лестного предложения Владимир Борисович отказался. И молчать не стал. А зачем? Родина должна знать своих героев. Даже если их у нее два, а не один.Сначала телевизионная реклама донесла до крестьян, что не президент, а правительство дают им дотации на телят и телочек. В середине лета (ближе к старту бюджетного процесса) билборды сообщили, что не кто-нибудь, а “уряд Гройсмана” увеличил финансирование армии. Причем эти билборды с особым цинизмом размещались по соседству с отеческими “Армія! Мова! Віра!”.С сентября 2018 года по указанию лично премьер-министра Владимира Гройсмана всем украинским семьям, в которых рождаются дети, начали выдаваться бэби-боксы: помощь в виде особой посылки со всем необходимым для новорожденного. Уси-пуси как трогательно. Не хватает только портрета героя торжества во весь рост на памперсах.Понятное дело, на это беспардонное формирование собственного, как сказал бы Кучма, политического имиджа премьера в АП смотрели с негодованием: сначала тихим, потом уже нескрываемым.В мае издание "Буквы", которое злые языки причисляют к пулу Банковой, опубликовало первую десятку списка некой политической силы главы правительства на парламентских выборах: Владимир Гройсман; Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины; Андрей Тетерук, нардеп от "Народного фронта"; Максим Нефедов, первый замминистра экономического развития; Андрей Вадатурский, нардеп-мажоритарщик от БПП; Владимир Кистион, вице-премьер-министр Украины; Мирослав Продан, и. о. главы ГФС Украины; Анатолий Присяжнюк, экс-глава Киевской ОГА; Роберт Горват, нардеп-мажоритарщик от БПП; Игорь Ткачук, начальник Одесского филиала Администрации морских портов Украины.О какой силе шла речь, не указывалось. Но ветераны партийного движения вспомнили, что в горсовет Винницы нынешний премьер шел от партии с неизбитым названием “Совесть народа” (не путать со “Слугой народа” – это шоумен Зеленский). Куда делась “Совесть”, доподлинно не известно, но где-то она, видимо, хранится. И при необходимости ее можно отряхнуть от нафталина и реанимировать.Выходит, понимаешь, премьер (или экс-премьер на тот момент) и говорит: “Совість є. За неї варто боротися”. Звучит смешно. Но, если добавить к этому возможности Ассоциации городов Украины и персонально столичного мэра Виталия Кличко, то кое-кому становится уже не до смеха.Некоторые эксперты говорят, что все описанное выше это вымысел и инсинуация, реальность куда примитивнее: на “Вову Винницкого” оказал пагубное влияние “Сеня Черновицкий”, он же бывший премьер Арсений Яценюк. Пригласил, так сказать, в общую братскую могилу – партию “Народный фронт”. Но это личное мнение отдельных политологов. Я с ним не спорю и не конкурирую.Замечу лишь, что у Кличко после слухов о “совокуплении” с Гройсманом начались сплошные стихийные бедствия: дожди, подтопления подземных переходов, крушения ям и проч. Параллельно в Киеве пропала горячая вода. За долги перед “Киевэнерго”. Десять лет, понимаешь, были должны, и, наконец, воду отключили. Почти всему городу. Но с другой стороны, на фоне мусорного кризиса Львова киевляне еще легко отделались.Глава ГФС Мирослав Продан пострадал куда серьезнее: человек, которого СМИ называли кошельком Гройсмана, выбыл по умолчанию в связи с уголовными делами на него и его таможенное окружение. Можно сказать, что кошелек свой Гройсман потерял. Не знаю, сколько там было денег. Уверен, что не все.Потеряв “кошелек”, глава правительства приобрел бесценный боевой опыт и еще раз убедился, сколько стоит в политике крепкая дружба – рубль в базарный день. В результате с аудиторией форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве наш “винницкий мальчуган” говорил так, будто уже вышел во второй тур президентских выборов.Дескать, заниматься политикой в Украине – очень сложно. Мне только 40 лет, я смотрю на тех, кто десятилетиями находится в центральной политике и обещает что-то новое... Так они же ни фига не делают! И это нереальность (я не говорю обо всех) сильно достает... В то время как город Винница (обратим внимание, уважаемая публика!) в настоящее время является одним из лидеров в Украине.Не удивительно, что после таких речей пошли упорные слухи, будто на Банковой определились с Гройсманом. Точнее, с его концом, как бы пошло это не звучало. Конец якобы не за горами.По поводу этих слухов возникает масса дополнительных вопросов. Например, почему Банковая не трогает, скажем, Олега Ляшко? А что тут странного? Ляшко не конкурент власти. У него своя электоральная ниша. Грубо говоря, продавцы мороженого не воюют с производителями спецодежды для ассенизаторов. Это разные сегменты рынка.Вы поняли, о чем я? Если нет, то надо прочитать дважды. Все равно не поняли? Объясняю. Ляшко не обещает томос, не отвечает за армию и не присваивает себе лавры отца украинских успехов. Он ходит за грибами, тра... нспортирует с собой за границу смазливых соратников, женится на Розите и поет под караоке.Гарант поет под караоке? Нет. А Гройсман? Тоже нет. Зато они оба подсчитывают, кто больше сделал для блага народа. Другими словами, топчутся на одном газоне. А так не должно быть. Топтать газон имеет право только один из них. Победа достается сильнейшему. Если сильнейший не определен путем конкурса зрительских симпатий, остается один простой, но верный армейский метод: я начальник – ты дурак. Поскольку начальник у нас все-таки гарант, Гройсман автоматически получает вторую номинацию.Так плавно мы перешли к злободневному вопросу наших дней... аресту. Все знают, что у Гройсмана арестовали переводчика-шпиона по фамилии Ежов. Работал, ежкин кот, на Кремль. На подходе глава ГФС Мирослав Продан – этот работал на себя и друга своего Вову. На поруки взят министр транспорта – “почетный гиперлуп” Владимир Омелян, за которого Гройсман хотел внести залог.Определенную страховку от неприятностей давала надежда на срочный транш МВФ. Но коль такая надежда, как стало известно вчера, рухнула, то и говорить не о чем. Хотя нет, есть и другая защита.В правительственных кругах давно сплетничали, что Гройсман, еще будучи вице-премьером и спикером парламента, приглянулся немцам и лично бабушке Меркель. Немцы вообще любят все земельное и муниципальное: они же федералисты (ФРГ – это Федеративная Республика Германия), а тут успешный молодой мэр и все такое. В общем, они его нашему президенту и посоветовали, тем самым выбив из игры американскую протеже Наталку Яресько, которая почти не сомневалась, что станет премьером.Косвенным подтверждением этой сплетни можно считать тот факт, что буквально вчера в любимой газете фрау Меркель Frankfurter Allgemeine Zeitung появилось интервью главы украинского правительства. Вот так раз, ни с того, ни с сего и появилось. А че? Немцы, как и русские, своих не бросают. Или как?Короче говоря, как бы там ни было, но снаряды явно ложатся все ближе и ближе. Каждое заседание Кабмина может оказаться последним. Демократический механизм уже отработан на других чиновниках: в любой момент открывается дверь и заносят... “пидозру”.Говорят, очень эффективное средство при проведении политических сделок. Лишь одно пока этому препятствует: антикоррупционным органам сейчас не до работы. Они, как обезьяны, друг у друга жучков выискивают. Да еще машины и морды бьют.Поэтому с форматом расставания окончательно не определились: то ли «пидозра», то ли хлопок дверью, то ли трогательное прощание с соплями и букетами. Ясно одно: нового премьера до выборов можно не назначать. Первый вице “посторожит в лавке” в статусе и.о. Если понадобится...Правда, как всегда, есть и альтернативный вариант: снимаем конкурирующие билборды и признаем, что только один человек умеет управлять страной и является бенефициаром всех немногочисленных успехов. Но это – не премьер. Тогда поглощение будет отменено и стороны вернутся к первоначальному плану – слияния. Ничего личного. Просто политический бизнес.