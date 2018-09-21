МИД КНР сделал США представление в связи с санкциями за сотрудничество с РФ

Китайские власти сделали Соединенными Штатам серьезное представление в связи с введением американскими властями санкций в отношении китайского Управления вооружений и его начальника Ли Шанфу за сотрудничество с российской оборонной компанией. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.



"Мы сделали США представление по этому поводу", - сказал он, выступая на регулярном брифинге. - Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают нормы международного права"



Кроме того, по словам дипломата, подобные действия серьезно подрывают отношения между Пекином и Вашингтоном. "Мы призываем американскую сторону исправить совершенную ошибку и отменить эти санкции, в противном случае Соединенным Штатам придется пожинать плоды того, что они сами совершили", - отметил он.



В четверг Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США сообщило, что Вашингтон ввел санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) в связи с тем, что Китай осуществил закупку 10 истребителей компании "Сухой", а именно Су-35 в декабре 2017 года.

