Daily Telegraph: Порошенко подал в суд на Би-би-си за клевету

Президент Украины Петр Порошенко подал иск в суд Великобритании на телерадиокорпорацию Би-би-си в связи с публикацией материала, где утверждалось, что украинский лидер заплатил около 400 тысяч долларов за встречу с коллегой из США Дональдом Трампом, сообщает газета Daily Telegraph со ссылкой на полученный в распоряжение документ.



В мае текущего года британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами сделки в Киеве, сообщила, что адвокат президента США Майкл Коэн получил от посредников, действующих от имени Порошенко, по меньшей мере 400 тысяч долларов, чтобы организовать переговоры двух лидеров во время визита украинского лидера в США. По данным источника корпорации, Порошенко хотел установить неофициальный канал информации с Трампом и ему необходимо было "провести нечто, похожее на переговоры". Как отмечает издание, сюжет, в котором упоминались эти данные, был показан 23 мая в новостном выпуске телеканала BBC One, текстовая версия материала до сих пор доступна на сайте.



В жалобе, поданной в британский суд, адвокаты украинского президента отвергают эти заявления и заявляют, что публикация "серьезно повредила" репутации Порошенко и "вызывала беспокойство и замешательство".



Как сказано в документе, у британской компании "нет доказательств о проведении платежей или секретных переговоров". Согласно утверждению адвокатов, Би-би-си "решила опубликовать эти очень серьезные и дискредитирующие обвинения, несмотря на то, что те, кто, предположительно, был вовлечен в дело, неоднократно говорили журналистам, что это неправда, что никаких платежей и тайных переговоров не было". По данным защиты Порошенко, корпорация в ответ на жалобу украинского президента отказалась публиковать исправление и извинения.



Би-би-си отказалась комментировать эту информацию, заявив, что не может давать комментарии по поводу дела, рассмотрение которого продолжается.

