В Днепре официально подтвердили, что школьники отравились водой из-под крана

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей назвала питьевую воду причиной массового заболевания детей в Днепре.



Об этом сообщил журналистам начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович, передают Украинские новости.



"Установлено, что причиной вспышки заболеваемости послужило загрязнение питьевой воды. Это стало возможным в связи с несовершенством систем холодного и горячего водоснабжения внутри школы. Эти системы работали в объединенном режиме, что привело к снижению давления в системе и обмену горячей и холодной воды между собой. Таким образом, застоявшаяся теплая вода, которая является оптимальной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов и вирусов, была в дни проверки желтого цвета. Централизованной подачи горячей воды в школе нет. Там установлено 8 резервных водонагревателей, которые объединены в единую сеть. При этом на вводе в школу вода отвечает нормам, а в школе – не соответствует", - сказала Полюхович.



Отмечается, что всего за медпомощью из школы №62 обратились 39 детей.



Заболевшие дети из разных классов, в основном – из начальных.



19 сентября 11 школьников выписаны из больниц после отравления в Днепре.

