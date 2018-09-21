Ангела Меркель отказалась пожать руку Терезе Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель публично отказалась пожать руку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Об этом сообщает Daily Express.



Инцидент произошел на неформальной встрече лидеров стран Евросоюза в австрийском Зальцбурге в четверг, 20 сентября. По данным журналистов, Мэй стояла с группой европейских лидеров, когда к ним подошла Меркель.



Премьер-министр Великобритании улыбнулась и наклонилась к канцлеру Германии. Однако Ангела Меркель проигнорировала это и подошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.



По словам политического редактора ВВС Ника Ватта ранее Меркель в личной беседе заявила премьеру, что Великобритания должна "немного потерпеть" в переговорах по Brexit (выходу из ЕС).

