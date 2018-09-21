МИД Украины уведомил Россию о прекращении договора о дружбе, заявили в Раде

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российской стороне о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Сегодня мы передали соответствующую ноту России", - сообщил Климкин на брифинге в пятницу в Киеве.



Министр отметил, что в этом так называемом Большом договоре даже не предусмотрена норма урегулирования споров между государствами.



Климкин заявил, что украинская сторона не даст "России манипулировать приостановлением ряда двусторонних соглашений".



Глава МИД отметил, что соответствующий законопроект о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ будет внесен в Верховную Раду после внутригосударственного согласования.



"Как только был обнародован соответствующий указ президента, мы еще до его обнародования, подготовили проект этого закона. В тот же день я подписал его и начал процедуру внутригосударственного согласования. Такая процедура есть, сейчас мы ее спокойно проведем вместе с нашими юристами, в том числе с нашими партнерам… Это должно быть сделано до даты, когда договор по утратит силу. Это закон очень простой – там фактически несколько строк… Сейчас он пройдет процедуру внутригосударственного согласования и будет внесен (в Верховную Раду - ИФ), - пояснил министр.



В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.



Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам Украины, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

