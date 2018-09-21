МИД РФ: США с помощью санкций никогда не смогут диктовать свои условия

США никогда не смогут диктовать условия России с помощью санкций. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии МИД РФ. "Продолжаем наблюдать за тем, как в США упражняются во введении санкций против нашей страны. Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры, по счету уже 60-е с 2011 года, - отметил дипломат.

- Каждый новый санкционный раунд демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата от предыдущих попыток нажима на Россию".



"Многочисленные американские черные списки все больше дублируют друг друга. Смешно, но это так, - сказал Рябков. - Заметен также азарт, охвативший американских политиков, многие из которых, оказавшись в плену убеждений о собственной "исключительности", надеются, что стоит еще немного поднажать и удастся продиктовать России свои условия".



По его словам, "никогда и ни у кого это не получится". "Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться, - подчеркнул дипломат. - Неплохо бы им также вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность, которую они бездумно раскачивают нагнетанием напряженности в российско-американских отношениях". "Играть с огнем глупо, ведь это может стать опасным", - заключил Рябков.



В четверг президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, нацеленный, согласно пояснениям администрации США, на ужесточение соблюдения режима американских санкций в отношении России.



Судя по тексту данного указа и сопроводительного письма, направленного руководству Конгресса США, о введении дополнительных ограничительных мер против России речь не идет. Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США уточнило, что документ дает министру финансов полномочия "предпринять конкретные действия для дальнейшей реализации санкций и дает указание ведомствам правительства США принять все необходимые меры в рамках своих полномочий для обеспечения полной имплементации упомянутых санкций". Таким образом, по свидетельству минфина, имеется в виду лишь делегирование полномочий по введению рестрикций тем или иным структурам федерального правительства.



В указе перечисляются ограничения, которые правительство США уже было обязано применять к Москве в соответствии с законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Имеется в виду в том числе "запрет для американских финансовых учреждений на предоставление займов подпадающих под санкции лицам", "блокирование всей собственности попавших под санкции лиц на территории США", "запрет для граждан США на инвестирование в пользу попавших под санкции лиц и покупку значительных активов или долговых инструментов" этих лиц, запрет на их въезд на территорию Соединенных Штатов и т. д.



CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года и вводящий различные дополнительные ограничительные меры против России, Ирана и КНДР.



