Иран пригрозил наложить вето на решение ОПЕК, если оно будет угрожать его интересам

Иран пригрозил наложить вето на решение ОПЕК, если оно будет угрожать его интересам

Тегеран намерен наложить вето на любое решение ОПЕК на заседании в Алжире, если оно будет угрожать интересам Ирана. Об этом в пятницу заявил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.

"Без сомнения, я наложу вето на любое решение, которое будет угрожать национальным интересам Ирана, - приводит агентство Tasnim слова главы ведомства. - Вето означает, что такое решение не будет считаться законным".