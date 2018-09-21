Иран пригрозил наложить вето на решение ОПЕК, если оно будет угрожать его интересам

Тегеран намерен наложить вето на любое решение ОПЕК на заседании в Алжире, если оно будет угрожать интересам Ирана. Об этом в пятницу заявил министр нефти страны Бижан Намдар Зангане.



"Без сомнения, я наложу вето на любое решение, которое будет угрожать национальным интересам Ирана, - приводит агентство Tasnim слова главы ведомства. - Вето означает, что такое решение не будет считаться законным".

