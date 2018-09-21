В воскресенье похолодает и пройдут дожди

На Украине в субботу, 22 сентября, на большей части территории страны сохранится теплая и сухая воздушная масса, лишь днем на западные области переместится холодный атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается, лишь днем в западных областях дожди, местами грозы, в Карпатах – сильные дожди. Ветер южный с переходом на Правобережье на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 24-29°, в большинстве западных областей 14-19°.



В Киеве 22 сентября без осадков, температура ночью 12-14°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 22 сентября самая высокая температура днем была 29,0° в 2017 году, самая низкая ночью 1,1° в 1942 году.



На Украине в воскресенье, 23 сентября, характер погоды изменится: пройдут дожди, в северной части ночью местами ожидается сильный дождь с грозой (лишь ночью в восточных и большинстве южных областей, а днем и на западе страны без осадков).



Температура снизится: ночью 6-13°, на крайнем юге 11-16°, днем 12-17°, в южных и восточных областях 18-23°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. На высокогорье Карпат прогнозируется дождь, местами с мокрым снегом, температура ночью и днем 1-6° тепла.



В Киеве 23 сентября также пройдут дожди, ночью местами сильный дождь с грозой. Температура снизится: ночью 10-12°, днем 14-16°. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.



По состоянию на 9:00 пятницы, 21 сентября, температура воды в Черном и Азовском морях была 20-23°, в Днепре в пределах г.Киева 19°.

