Порошенко не заслуживал почетного гражданства Вероны, заявили в Италии

Отзыв почетного гражданства итальянской Вероны у президента Украины Петра Порошенко стал актом справедливости, заявил РИА Новости председатель "Ассоциации Венето-Россия" Лучано Сандона, которая была инициатором этого шага. Звание почетного гражданина Вероны Порошенко присвоили в конце мая 2016 года в знак признательности за возвращение обнаруженных на Украине 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо.

Эта идея принадлежала тогдашнему мэру Флавио Този, который выступал за развитие сотрудничества с Киевом. Но в четверг городской совет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина. Решение было одобрено 30 голосами за и тремя против. По словам члена городского совета Вито Коменчини, оно вступает в силу немедленно.



"Отзыв стал актом справедливости в отношении как минимум противоречивого персонажа, который не заслужил почетного гражданства Вероны, одного из самых красивых и важных городов Италии", — заявил Сандона, занимающий должность члена областного совета Венето.



Именно поэтому "нашим долгом стало отобрать гражданство у Порошенко, предоставление которого было личной инициативой бывшего мэра", отметил он.



Как сообщали местные СМИ, Този тогда не раз встречался с украинским послом в Италии Евгением Перелыгиным, который не скрывал своего несогласия с позицией совета Венето по Крыму. В то время региональный парламент как раз принял резолюцию, призывавшую правительство Италии осудить политику ЕС в отношении полуострова и добиваться отмены антироссийских санкций. Примеру Венето затем последовали власти Лигурии и Ломбардии.



"В истории с похищением картин из веронского музея поведение украинских властей не было таким безукоризненным – они несколько месяц без причины удерживали у себя произведения, принадлежащие городу. Эти картины были повреждены в ходе ограбления и подвергались опасности из-за влажности и климата. Их поведение было позорным", — отметил Сандона.



Решение горсовета Вероны присвоить Порошенко звание почетного гражданина встретило непонимание и протесты со стороны многих жителей и общественных организаций Венето. Они упрекали Този за поспешность и непродуманность и критиковали Киев за его политику в Донбассе.



В ноябре 2015 года из музея Кастельвеккьо в Вероне украли 17 лучших полотен общей стоимостью около 20 миллионов евро. В марте-апреле 2016 года по этому делу арестовали девять граждан Молдавии и троих итальянцев. В начале мая в Одесской области все картины изъяли при подготовке к переправке в Молдавию. Затем их показали на специальной выставке в Киеве, после чего доставили в музей Кастельвеккьо.

